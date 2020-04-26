تحديث نت

قبيلة بني هلال تؤيد قرارات المجلس الانتقالي الجنوبي

27 أبريل، 2020
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تحديث نت / خاص .


ايدت قبائل بني هلال بمحافظة شبوة قرارات المجلس الانتقالي الجنوبي بفرض الإدارة الذاتية لمحافظات الجنوب العربي.

وجاء في بيان قبيلة بني هلال والذي تلقى تحديث نت نسخة منه ما يلي:

” بيان صادر عن قبيلة بني هلال يوم الاثنين 27/4/2020 :

نؤيد القرارات الشجاعة التي أتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي والتي حضيت بترحيب واسع بين أوساط المجتمع الجنوبي ويعتبر المجلس الانتقالي الجنوبي الممثل الوحيد للشعب الجنوبي في العاصمة عدن والذي اعلن فيه حالة الطوارئ والإدارة الذاتية للجنوب وذلك بسبب فشل وتعمد ما يسمى بالشرعية اليمنية القيام بمهامها ومسؤولياتها تجاه ابناء العاصمة عدن وكل محافظات الجنوب وحصار وتجويع الشعب الجنوبي الممنهج لتركيعه واذلاله للقبول بمشاريع قوى الاحتلال اليمني.

وفقد صبر وانتظر الشعب الجنوبي طويلا لمثل هكذا قرارات شجاعة وعظيمة من قيادة شجاعة وحكيمة وعليه فإننا نحن قبيلة بني هلال في محافظة شبوة نعلن تأييدنا الكامل لما جاء في بيان المجلس الانتقالي الجنوبي ووقوفنا الكامل الى جانب القيادة والشعب وسنعمل بجهودا مظاعفة لتنفيذ وتطبيق ما جاء فيه لما في ذلك من مصلحه للشعب والوطن الجريحين من جراء ممارسة واساليب قوى الاحتلال اليمني كما ندعو كل قبائل الجنوب الى الاصطفاف والتخندق في خندق الشعب والوطن..

هذا وبالله التوفيق .

عنهم: الشيخ / محسن بن صالح القديمة 27/4/2020 ” .

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