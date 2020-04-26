قبيلة مراد بمأرب تؤيد خطوة المجلس الانتقالي بفرض الإدارة الذاتية

عدن ( المندب نيوز ) خاص

أكد السياسي والشيخ القبلي حمزة طليان المرادي ، مساء اليوم ، تأييد قبيلة مراد في محافظة مأرب لإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي فرض الإدارة الذاتية لمحافظات الجنوب العربي.

وقال المرادي في منشور على صفحته بالفيس بوك ” قبيلة مراد وجميع ابنائها وقياداتها ومشائخها تبارك لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي وتؤيد بيانهم بخصوص إعلان حالة الطوارىء والإدارة الذاتية للجنوب اعتباراً من يومنا هذا ”

وأختتم قائلا :” ” وعقبى لإقليم سبأ “