المندب نيوز

قبيلة مراد بمأرب تؤيد خطوة المجلس الانتقالي بفرض الإدارة الذاتية

26 أبريل، 2020
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عاجل: المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن إدارته الذاتية للجنوب ( بيان )

عدن ( المندب نيوز ) خاص

أكد السياسي والشيخ القبلي حمزة طليان المرادي ، مساء اليوم ، تأييد قبيلة مراد في محافظة مأرب لإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي فرض الإدارة الذاتية لمحافظات الجنوب العربي.

وقال المرادي في منشور على صفحته بالفيس بوك ” قبيلة مراد وجميع ابنائها وقياداتها ومشائخها تبارك لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي وتؤيد بيانهم بخصوص إعلان حالة الطوارىء والإدارة الذاتية للجنوب اعتباراً من يومنا هذا ”

وأختتم قائلا :” ” وعقبى لإقليم سبأ “

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الإدارة الانتقالي الذاتية المجلس بفرض بمأرب تؤيد خطوة قبيلة مراد

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