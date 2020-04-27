قبيله آل سعيد كلد يافع تعلن تأييدها لخطوات المجلس الانتقالي

4 مايو / خاص



أعلنت قبيله آل سعيد كلد يافع تأييدها لكل ما جاء في بيان المجلس الانتقالي الجنوبي ومنها الإدارة الذاتية للجنوب.

وجاء بيان قبيله آل سعيد كلد يافع على النحو التالي :

نحن أبناء واحفاد الشيخ المرحوم نصر بن حسين ثابت السعيدي وأبناء واحفاد الشيخ المرحوم سعيد بن نصر حسين السعيدي

شيخ مشائخ آل سعيد نعلن باسمنا وباسم قبيله آل سعيد كلد يافع

تأييدنا ومباركتنا امتدادا لتأييد الوالد الشيخ المرحوم نصر بن حسين ثابت السعيدي الذي اعلن تأييده التاريخي للحراك الجنوبي في مقارعة والتصدي لقوى الاحتلال اليمني عند انطلاق الحراك الجنوبي

ومن هنا نجدد الدعم والتأييد للإعلان التاريخي الذي اعلنه هيئه رئاسه المجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة عدن

بقيادة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي مساء أمس تاريخ 2020/4/25 م ، للإدارة الذاتية والسيطرة على المؤسسات والأرض الجنوبية واعلان حالة الطوارئ في الجنوب العربي

وذلك بسبب فشل ما تسمى الشرعيه القيام بمهامها ومسؤولياتها تجاه أبناء العاصمة عدن والجنوب كافه وحصار وتجويع الشعب الجنوبي الممنهج لتركيعه واذلاله للقبول بمشاريع الاحتلال اليمني المتخلف

ونهيب بجميع أبناء قبيلتي آل سعيد الذي قدموا الغالي والنفيس منذ احتلال الجنوب في صيف 1994م في الدفاع عن الجنوب وسيادته أن يكونوا مثلما عهدناهم في الذود والدفاع عنه في هذه المرحله التاريخية والمفصلية من تاريخ وطننا وشعبنا الجنوبي العظيم وانا منكم

وعليه نهيب بجميع أبناء شعبنا الجنوبي وقبائل الجنوب من باب المندب حتى المهرة أن يكونوا صفآ واحدآ إلى جانب قيادتهم ممثله في المجلس الانتقالي الجنوبي وقواته الجنوبية في الجيش والأمن الجنوبي بكل صنوفها العسكري.

لاستكمال نضالنا الوطني واستعادة وتفعيل الدولة الجنوبية

كما ندعوا جميع أبناء الجنوب الذي في صف الشرعية والقوى اليمنية أن يعودوا إلى وطنهم واهلهم في الجنوب، كونه يتسع للجميع وحل كل الخلافات في إطار البيت الجنوبي بعيد عن مشاريع اليمننه الذي افقدتنا هويتنا الجنوبية العربية وتاريخنا وادخلتنا في صراعات وتناحر مؤلمه مازال شعبنا يدفع ثمنها إلى اليوم.

كما ندعوا الأشقاء في التحالف العربي ممثله في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وجميع دول مجلس التعاون الخليجي ،وجمهورية مصر العربية الناصرية المعروفة بوقوفها إلى جانب القضايا والشعوب العربية وجميع الدول العربية إلى الوقوف إلى جانب إرادة شعبنا الجنوبي في استعادة دولته كاملة السيادة على حدودها المعترف بها دوليا على حدود ما قبل 22مايو 1990م

والوقوف إلى جانب شعبنا في تحقيق إرادته وتطلعاته حسب القرار الدولي رقم 24 والقرار الدولي رقم 32 /1994م

اعلان أبها التاريخي 1994م.

الشيخ // نصر بن سعيد بن نصر حسين السعيدي