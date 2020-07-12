قتال برشلونة على الليجا ونقطة يوفنتوس المثيرة الأبرز فى صحف العالم



إهتمت الصحف الرياضية الصادرة صباح اليوم،الأحد، فى أوروبا بالعديد من الأحداث الهامة على رأسها، فوز برشلونة الصعب على بلد الوليد بهدف مساء أمس،السبت، بالجولة الـ 36 من مسابقة الليجا، وتعادل يوفنتوس القاتل ضد أتالانتا 2-2 بأقدام كريستيانو رونالدو، وقالت صحيفة “سبورت”الكتالونية، ” لا للإستسلام، برشلونة تغلب على بلد الوليد بعد تسجيل فيدال، بعد ضغط عالي في الشوط الأول, وتراجع بسيط في الشوط الثاني .. الان يضعوا الضغط تحت ريال مدريد”.

سبورت











وكتبت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، “الملك ارتورو، إنهاء أنيق من قبل التشيلي يقرر الصدام الصعب و برشلونة يواصل القتال من أجل اللقب”.





موندوديبورتيفو











وعنونت صحيفة “ماركا”الإسبانية، “ريال مودريتش، إستعاد الكرواتي أدائه الجيد ليصبح حاسماً بعد الإيقاف الاستثنائي، يثق زيدان بموهبة لوكا، حيث أشركه كأساسي في 6 من أصل 8 مباريات بعد التوقف”.





ماركا











ذكرت صحيفة “آس”، ” قفل الليجا، ريال مدريد على بعد خطوة واحدة من اللقب بفضل كورتوا الذي كانت شباكه نظيفة في 18 مباراة، كان آخر حارس مرمى من ريال مدريد يفوز بجائزة زامورا هو كاسياس في موسم 2007/2008″.





آس











وإستحوذ جاك تشارلتون أسطورة منتخب إنجلترا على أغلفة الصحف الإنجليزية، بعد وفاته أمس، حيث كتبت صحيفة “ديلي إكسبريس”، ” عالم كرة القدم ينعي رحيل بطل كأس العالم مع انجلترا”.





ديلى إكسبريس











فيما أشارت صحيفة “ديلي ستار”، ” قلب الأسد الإنجليزي، بطل 66 يتوفى بعمر 85″.





ديلى ستار







وأخيراً، تحدثت صحف إيطاليا عن التعادل المثير بين يوفنتوس وأتالانتا فى الجولة الـ 32 أمس،السبت، حيث كتبت صحيفة “توتو سبورت”، ” اليدين على الاسكوديتو، اتالانتا كبير، لكن رونالدو ينقذ يوفنتوس مع ركلتي جزاء، اتالانتا تقدم مرتين عن طريق زاباتا ومالينوفيسكي، البيانكونيري ابتعد بفارق 8 عن لاتسيو الذي خسر امام ساسولو، رونالدو يصل إلى 28 هدف، على بعد هدف واحد فقط من ايموبيلي”.





توتو سبورت



