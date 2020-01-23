قتلى وجرحى بقصف حوثي استهدف منزل عضو في مجلس النواب بمأرب

استشهدت امرأة وابنتها واصيب اربعة اخرين من اسرة عضو مجلس النواب مسعد حسين السوادي، اثر استهداف منزله بمدينة مأرب مساء اليوم بصاروخ باليستي من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية. اوضح مدير البحث الجنائي بمأرب العقيد حسين الحليسي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان الصاروخ الباليستي الذي استهدف المنزل تسبب في استشهاد زوجة نجل مسعد السوادي وتدعى عائشة عبدالسلام السوادي 32 سنة وابنتها الطفلة رانيا صدام حسين السوادي 16 سنة، فيما تسبب بجروح بليغة لعضو مجلس النواب مسعد حسين السوادي، واخيه انور حسين حسين السوادي 18 عاما، وامل انور حسين السوادي 18 سنة والطفلة امة الرحمن مسعد السوادي 8 سنوات. وأوضح ان الصاروخ تسبب في تدمير المنزل واحداث فزع كبير في الحي السكني واضرار بالغة في المنازل المجاورة. وكثفت الميليشيا الانقلابية من قصفها لمنازل المدنيين بمدينة مأرب منذ ثلاثة أيام.