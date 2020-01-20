قتلى وجرحى في إشتباكات بين قبليين وعسكريين بوادي حضرموت

أفادت مصادر محلية بمحافظة حضرموت، مساء اليوم الاثنين، باندلاع إشتباكات بين قوات المنطقة العسكرية الأولى وبين إحدى القبائل بمنطقة سر، بالوادي.

وذكرت المصادر بأن العقيد عبدالعزيز الصوفي وجندي اخر قتلا، وأصيب اثنين آخرين من العسكريين التابعين لقوات المنطقة العسكرية الأولى، فيما قتل شخص من قبيلة آل حريز يدعى محمد سليمان بن حريز وإصابة اثنين آخرين بعد اشتباكات مسلحة ظهر اليوم في منطقة وادي سر بمديرية القطن بوادي حضرموت ولم تعرف أسباب الاشتباكات حتى اللحظة.

وأشارت المصادر أن قوات المنطقة الاولى استنفرت وأرسلت مدرعات وتعزيزات عسكرية إلى وادي سر.

وتشهد محافظة حضرموت استقرار أمني فريد الى جانب عدد محدود من المحافظات اليمنية.