نيوز يمن

قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة بين لواءين من جيش “الإخوان” بتعز

8 ديسمبر، 2019
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@ تعز، نيوزيمن:
السياسية

2019-12-08 19:05:41

اندلعت اشتباكات مسلحة بين فصائل من الجيش التابع لحزب الإصلاح، الفرع المحلي لتنظيم الإخوان المسلمين، في مدينة تعز، وسط البلاد.

وأفادت مصادر محلية أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين تشكيلات مسلحة موالية لحزب الإصلاح، في منطقتي كلابة وجوار مستشفى الصفوة شمالي مدينة تعز.

ووفقاً للمصادر فإن المواجهات في موقع “كلابة” بين القيادي في اللواء 22 ميكا التابع للإخوان عرفات أحمد عبدالرحمن السبئي، ومصطفى الطيار أحد قيادات اللواء 170 دفاع جوي، ولأسباب غير معروفة.

وأسفرت المواجهات عن مقتل مصطفى سالم الطيار، إضافة إلى مصابين من الطرفين هم: بسام أحمد أمين الشميري، وإبراهيم الطيار، وعرفات السبئي، وحبيب السبئي، وضياء عبدالكريم.

وبحسب مصدر لنيوزيمن، فقد نقل الجرحى التابعون للقيادي الإخواني في اللواء 22 ميكا عرفات السبئي، إلى مستشفى الصفوة، وتم ملاحقتهم من قبل أفراد اللواء 170 في محاولة لتصفية السبئي.

وذكرت أن الاشتباكات مستمرة بين الطرفين، حتى لحظة كتابة الخبر (مساء الأحد) كما وصلت تعزيزات من أفراد اللواء 170 لمحاولة اقتحام المستشفى والإجهاز على السبئي المتهم بقتل مصطفى الطيار.

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اشتباكات الإخوان بتعز بين جيش عنيفة في قتلى لواءين من وجرحى

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