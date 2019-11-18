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قتلى وجرحى في اشتباكات مسلحة بمنطقة ميتم شرقي إب

Photo of المصدر اونلاين المصدر اونلاين منذ 10 دقائق
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سقط قتلى وجرحى، الليلة الماضية، بينهم مدنيين في اشتباكات مسلحة شهدتها محافظة إب “وسط البلاد” في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة.

وقال سكان محليون إن مسلحين من أسرة “المروعي” المسنودين من جماعة الحوثي، تبادلوا اطلاق النار مع مسلحين من بيت الرشيدي بمنطقة ميتم شرقي مدينة إب.

وقالت مصادر متطابقة إن مدني قتل أثناء الاشتباكات حيث كان يعمل في إحدى المزارع ويدعى “عبده قاسم الحذوري” فيما تمكن مسلحو بيت المروعي من قتل شاب ينتمي إلى بيت “الرشيدي” يدعى “صقر الرشيدي” إضافة لمقتل مدني ثالث في الاشتباكات.

وتأتي هذه المواجهات بعد أسبوعين من قتل شخص من أسرة “الرشيدي”، برصاص مسلحي بيت “المروعي” على خلفية صراعات سابقة، اندلعت على اثرها اشتباكات مسلحة بين الأسرتين خلفت قتلى وجرحى.

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إب اشتباكات بمنطقة شرقي في قتلى مسلحة ميتم وجرحى
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