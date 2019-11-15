قتلى وجرحى في صفوف الجيش بهجوم شنته المقاومة الجنوبية على تجمع لهم بشبوة

قالت مصادر موثوقة بسقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الجيش جراء هجوم شنته المقاومة الجنوبية على تجمع لهم بمديرية مرخة السفلى شمال محافظة شبوة.

أفادت المصادر أن الهجوم المدفعي الذي شنته المقاومة الجنوبية على تجمع الجيش في معسكر خمومه بمديرية مرخة السفلى، اسفر عن سقوط قتيل، واصابة مسلحين آخرين.

وذكرت المصادر أن القتيل يدعى ناصر سالم المرادي من ، بينما المصابين الأول يدعى احمد عبدالهادي لكسر والثاني علي اليويبي.

وأشارت المصادر أن القتيل المرادي تم نقله على متن سيارة من نوع هيلكس إلى محافظة مأرب برفقة أحمد لكسر، بينما اليوبي الذي اصيب في رجلة تم نقله الى مستشفى عتق المركزي.