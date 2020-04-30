4 مايو

قتلى وجرحى في هجوم على موقع ميلشيا الاصلاح بمديرية مرخه السفلى

30 أبريل، 2020
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الخميس – 30 أبريل 2020 – الساعة 02:55 ص بتوقيت عدن ،،،

4 مايو / متابعات


شنت قوات المقاومة الجنوبية بمحافظة شبوة مساء امس هجوماً صاروخي على موقع تمركز ميلشيا حزب الإصلاح الإخوانية بمديرية مرخه السفلى .
وقالت مصادر ميدانية أن قوات المقاومة الجنوبية استهدفت معسكر خمومة التي يتمركز فيه ميلشيا حزب الإصلاح الإخوانية مستخدمين قذائف با عشرة محمولة والـ RBG الصاروخية والأسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة .
وأكدت المصادر أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميلشيا وإلحاق أضرارا مادية في المعسكر .

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