الخبر اليمني

قتلى وجرحى من الحوثيين بقصف الجيش لتجمعاتهم في الجوف

21 يناير، 2020
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قتلى وجرحى من الحوثيين بقصف الجيش لتجمعاتهم في الجوف

│الخبر | متابعات

ذكر الجيش الوطني التابع للحكومة الشرعية، امس الاثنين، أن قواته ألحقت خسائر في صفوف جماعة الحوثيين، في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.
وقال الموقع الرسمي لوزارة الدفاع اليمنية “26 سبتمبر”، إن “المدفعية قصفت مواقع للحوثيين في جبهة العقبة بمديرية خب والشعف (شرق الجوف)، وفي جبهة حام في مديرية المتون (غرب الجوف)”.
وأكد “سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وتدمير عدد من الآليات التابعة لهم في القصف”.
في السياق، “قُتل عدد من الحوثيين أثناء محاولتهم التسلل باتجاه مواقع في جبهة الغيل غرب الجوف”، حسب الجيش.
وكان طيران التحالف، شن فجر اليوم، غارة على منطقة الساقية في مديرية الغيل غرب الجوف.

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