عدن 24

قتلى وجرحى من ميليشيا الإصلاح الإرهابية بينهم قيادي خلال مواجهات مع المقاومة الجنوبية في أحور بأبين

5 ديسمبر، 2019
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عدن24 ـ متابعات
قتل واصيب عدد من مسلحي مليشيا الإصلاح الإرهابية في مديرية أحور بأبين، إثر مواجهات مع المقاومة الجنوبية
وقالت مصادر ميدانية إن عددا من مسلحي المليشيا بينهم قائد عبد الحق، لقوا مصرعهم خلال مواجهات مع المقاومة في المديرية الساحلية.
وأضافت المصادر أن المواجهات اندلعت بعد أن جلبت مليشيا الإصلاح مجاميع للتقدم جهة مناطق المقاومة.
ولفتت المصادر إلى أن تبادلا للقصف المدفعي أعقب المواجهات التي استمرت زهاء ساعة.
 
 

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