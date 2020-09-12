قتل والده قبل سنوات بعملية بشعة…مقتل نجل قيادي بالحراك الجنوبي مع صديق له في زنجبار بأبين

أفاد مصدر في مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين انه تم العثور ليلة الجمعة على جثتي صالح علي صالح الحدي وعلاء الحميقاني بجوار الصالة المغلقة شرق المدينة.

وذكر المصدر أنه تم الغدر بهما من قبل شخص اوهمهم أن معه سلاح “أبو ناظور” يبيعه لهم وان يلتقيا بجوار الصالة مع احضارهم المبلغ ، وعند وصولهم تم أخذ الفلوس واغتيالهم.

واثار اغتيال الشابين حالة من السخط عمت وسائل التواصل الاجتماعي والناشطين بالمحافظات الجنوبية .

الجدير بالذكر ان صالح الحدي هو نجل علي صالح الحدي القيادي في الحراك الجنوبي الذي اغتيل في العام 2010م بعد مداهمة منزلة بزنجبار أمام أسرته وأولاده بصوره بشعة ووثقت عملية اغتياله بفيديو اثار الجدل حينها .