قتيلان وجريحان في اشتباكات بين الحزام الامني والعمالقة في لحج

│الخبر | خاص

سادت حالة من التوتر ظهر اليوم الاثنين عقب هجوما عنيفا شنته قوات الحزام الامني على مسلحي “اللواء الثاني عمالقة” في محافظة لحج سيطرة وانتهى بسيطرة مسلحي العمالقة على 12 طقما تابعا لقوات الحزام الأمني.

وافادت مصادر ميدانية ان جنودا يتبعون الشيخ حمدي شكري الصبيحي اشتبكوا مع قوات الحزام الأمني ما اسفر عن سقوط قتيل من قوات الحزام واخر من العمالقة وجريحين من كلا الطرفين.

وأشارت المصادر إلى ان العمالقة سيطروا على مدرعة و12 طقما عسكريا من قوات الحزام واعتقلوا 36 عنصرا من مسلحي الحزام.

جاء الاشتباك عقب اندلاع خلاف بين الطرفين بسبب قيام احد الاطقم التابعة لحزام لحج التي بمطاردة بائع قات وبين حراسات منزل الشيخ حمدي شكري قائد اللواء الثاني عمالقة اثر وصول النيران الى جوار منزله لتقوم الحراسة بالرد.

نتهى باشتباك مسلح .

واستقدمت قوات الحزام الأمني تعزيزات إلى محيط موقع تابع للشيخ شكري في حين توافد مسلحون من قبائل الصبيحة إلى منطقة صبر.

وذكرت المصادر ان قبائل الصبيحة قطعت الطريق لطريق الساحلي الرابط بين لحج وعدن، في منطقة صبر والفيوش.

│المصدر – الخبر