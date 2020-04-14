قتيلان وجريح برصاص قوة أمنية بأحد أسواق بيع القات في عدن

│الخبر | خاص

قُتِلَ شخصان، وأصيب آخر، ظهر اليوم الثلاثاء، في “سوق الهاشمي” لبيع القات، الواقع في مديرية الشيخ عثمان، وسط العاصمة المؤقتة عدن.

وقال مصدر أمني إن جنود طقم أمني حاولوا مصادرة كمية من القات على البائعين داخل “سوق الهاشمي”، ودخلوا بمشادات مع مسلحين يتبعون عاقل السوق، تطورت إلى اشتباكات مسلحة بين الجانبين، انتهت بإجبار الطقم الأمني على مغادرة السوق.

وأوضح المصدر أن تعزيزات أمنية وصلت، بعد ذلك إلى “سوق الهاشمي”، مكونة من 5 أطقم وعربيتين مدرعتين، بقيادة قائد القطاع الثامن للحزام الأمني في مديرية الشيخ عثمان، كرم المشرقي، داهمت السوق وفتحت النار بصورة عشوائية.

وأفاد المصدر أنه فور وصول التعزيزات شهد “سوق الهاشمي” إطلاق نار كثيف وبصورة عشوائية، واشتباكات بين أفراد الأمن وحراسة السوق الذين يقودهم شخص يدعى رياض التركي، شقيق عاقل السوق، وأدت إلى مقتل شخصين اثنين، وإصابة ثالث، من المواطنين المتواجدين في السوق، ونقل المصابون إلى مستشفى اطباء بلاحدود.

وذكر المصدر أن قوات الحزام الأمني ألقت القبض على رياض التركي، أثناء الاشتباكات، فيما داهمت “فندق الملكة” القريب من السوق، وألقت فيه القبض على شقيقه زايد التركي، مع اثنين من عاملي استعلامات الفندق، بينما لا يزال عاقل السوق مختفياً.

وتمكنت قوات الأمن من إغلاق “سوق الهاشمي” لبيع القات، وتم اليوم، إغلاق أغلب أسواق بيع القات في مدينة عدن، فيما قام الباعة ببيع القات في شوارع عامة وفرعية، وبشكل منفرد، منعاً للتجمعات.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، أصدر، مساء أمس، تعميماً وجه فيه كافة الحواجز والنقاط الأمنية في عدن ولحج والضالع وأبين بالسماح بدخول القات إلى هذه المدن، مع استمرار منع بيعه في الأسواق العامة، منعاً للتجمعات التي قد تتسبب بتفشي فيروس كورونا.

ونص التعميم على التالي: “تُلزَم كافة الوحدات الأمنية والعسكرية بمنع اعتراض دخول القات إلى العاصمة عدن اعتباراً من مساء يومنا هذا الاثنين، الموافق 13 أبريل، على أن تتحمل مراكز الشرطة مسؤولية منع بيعه في الأسواق، وإغلاقها على مدار الساعة، ومنع أي تجمعات في الأسواق، وتتحمل كل جهة أي ضرر بحياة المواطنين وسلامتهم بسبب مخالفة هذه الأوامر”.

وأضاف: “وعلى إدارة الأمن التنسيق مع الوحدات العسكرية في نطاق الاختصاص لدعمها بالقوة اللازمة لوقف أي محاولات لبيع القات بهذه الأسواق، وضبط المخالفين، ثم تسليمهم لمراكز الشرطة لاتخاذ الإجراءات الحازمة”.

│المصدر – الخبر