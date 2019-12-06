عدن تايم

قتيل و4 جرحى خلال إحباط قوات اللواء الرابع حزم هجوم حوثي بجبهة حيفان

6 ديسمبر، 2019
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قتلى عنصر من مليشيا الحوثي واصيب اربعة اخرين خلال إحباط قوات اللواء الرابع حزم هجوم لمليشيا الحوثي بجبهة حيفان جنوبي تعز.

وافاد مصدر عسكري لمحرر عدن تايم عبر الهاتف إن مواجهات عنيفة بمختلف الأسلحة اندلعت مساء اليوم الجمعة اثر تبني مليشيا الحوثي هجمات على مواقع الجيش في منطقتي الهُجمة والعذيِر بجبهة حيفان.

وأضاف المصدر ان قوات اللواء الرابع حزم التي يقودها وافي الغبس والمرابطة بالجبهة تمكنت من كسر هجوم المليشيا وكبدتها خسائر في الأرواح والمعدات.

وتاتي المواجهات عقب قيام مليشيا الحوثي الدفع بتعزيزات عسكرية إلى الجبهة.

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