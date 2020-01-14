قدوم كيكي سيتيين يُمثل بشرى سارة لجماهير برشلونة في دوري الأبطال

سبورت 360 – سيكون على كيكي سيتيين مدرب برشلونة الجديد أن يُكمل طريق البطل الكاتالوني في دوري أبطال أوروبا بعد إرنيستو فالفيردي.

وتم إعلان الخبر مساء أمس الاثنين وأعقبه ردود فعل مختلفة، ولكن الأكيد أن المدرب الجديد للبارسا يحمل في ماضيه شيئاً جيداً يُمكن أن يستبشر به مشجعي البلاوجرانا في دوري الأبطال.

حيث سبق لسيتيين حينما كان مدرباً لريال بيتيس التفوق على جينارو جاتوزو مدرب ميلان في العام الماضي، والمدرب الحالي لفريق نابولي والذي سيواجهه سيتيين في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

سيتيين تغلب على جاتوزو مدرب نابولي الجديد

وجمعت مرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي الموسم الماضي كلاً من ريال بيتيس وميلان في نفس المجموعة، وحينها تفوق فريق سيتيين على فريق جاتوزو في ملعب السان سيرو بهدفين لهدف، سجلهما سانابريا ولو سيلسو بينما سجل هدف الروسونيري الوحيد باتريك كوتروني.

وانتهت مباراة الإياب على ملعب بنيتو فيلامارين بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لكل فريق، بعد أن تقدم فريق سيتيين مبكراً في الدقيقة 12 عن طريق الأرجنتيني لو سيلسو بينما عادل ميلان في الدقيق 62 عبر الإسباني سوسو.

وسيلعب برشلونة مباراة الذهاب من ثمن نهائي دوري الأبطال ضد نابولي على ملعب السان باولو يوم 25 فبراير القادم، بينما تُلعب مباراة العودة في الكامب نو يوم 18 مارس.

وتولى جاتوزو مسئولية تدريب الفريق الجنوبي الإيطالي خلفاً لكارلو أنشيلوتي الذي أُقيل في ديسمبر الماضي.

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