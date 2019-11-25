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قذائف الحوثي تشرد المدنيين العزل في حيس

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وسط عجز أممي، واصلت مليشيا الحوثي  اليوم الاثنين، استهداف المدنيين العزل في عدة مناطق بمحافظة الحديدة في الساحل الغربي.

وقالت مصادر إن عناصر المليشيا حاولت إخفاء فشلها العسكري، بقصف منازل المواطنين في مدينة حيس بقذائف المدفعية.

وأوضحت أن قذائف الهاون سقطت على منزل أحد المواطنين في المدينة ودمرته بشكل كلي في حين تسببت بأضرار بالغة بالمنازل المجاورة له.

يذكر أن مليشيات الحوثي شردت مئات الأسر من منازلها بقصفها العشوائي للأحياء السكنية ومنازل المواطنين داخل المدن المكتظة بالسكان.

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الحوثي العزل المدنيين تشرد حيس في قذائف
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