قذائف مليشيات الحوثي تحرق منزلاً في حيس

@ حيس، نيوزيمن، خاص:

الحديدة

2020-04-02 18:00:21

اندلع حريق هائل في منزل بمديرية حيس، الخميس، بعدما استهدفته مليشيات الحوثي بالأسلحة الرشاشة.

وأفاد مراسل نيوزيمن، أن الذراع الإيرانية فتحت نيران معدلاتها الرشاشة صوب منازل المواطنين في المناطق الواقعة في أطراف جنوب وغرب مدينة حيس.

وقال، إن رصاصة عيار 14.5 أحرقت منزل النازح “عبده خضيري” وتسبب الحريق في التهام مواد غذائية ومحتويات المنزل، المبني من القش، من ملابس وأدوات منزلية.

وأشار إلى أن المواطن “خضيري” من ضمن النازحين الذين هجرتهم مليشيات الحوثي من قرية الحمينية غرب المدينة واتخذت قراهم منطلقاً لاستهداف الأحياء السكنية في المناطق المحررة.

وهذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها منزلا خضير للحرق على يد المليشيات الحوثية، بعدما أحرقت منزله الأول عندما أجبرته على النزوح من منطقة الحمينية قبل عامين.