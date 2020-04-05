قرارات الإتحاد الأوروبي بخصوص إستكمال الدوريات والمسابقات القارية تشعل الجدل !

هاي كورة_ كشف ألكسندر سيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن مستقبل المسابقات الأوروبية هذا الموسم، والتي لا تزال معلقة لأجل غير مسمى.

1_يمكن أن نستكمل دوري الأبطال بنفس نظامه الحالي أو بنظام مباراة واحدة على ملعب محايد والأقرب النظام الأخير

2_يمكن لعب ربع النهائي ونصف النهائي من الناحية النظرية فقط حاليًا،

3_ الأهم هو إنهاء كل البطولات بحلول 3 أغسطس المقبل”.

3_ قرار الاتحاد البلجيكي بإنهاء الموسموتتويج كلوب بروج باللقب سيدخلهم في عقبات كثيرة الموسم المقبل ….يخاطرون بعدم القدرة على اللعب في الأبطال أو الدوري الأوروبي الموسم المقبل”.