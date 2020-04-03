أخبار نادي برشلونة

قرارات الفيفا في صالح سوق برشلونة

3 أبريل، 2020
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قرارات الفيفا في صالح سوق برشلونة

هاي كورة_ الاتحاد الاوروبي لكرة القدم جمد الرقابة المالية على الاندية (اللعب المالي النظيف) حتى الموسم المقبل بسبب الأزمة المالية التي تمر بها الأندية الأوروبية جراء إنتشار فيروس كورونا ولن يكون هناك مراجعات الحسابات المالية للأندية حتى الموسم المقبل.

خطة الفيفا في تمديد فترة سوق الانتقالات الصيفي بسبب أزمة فيروس كورونا حيث سيبدأ سوق الانتقالات بمجرد انتهاء الدوريات المحلية هذا الموسم، ويمكن أن يستمر 16 أسبوعا.

في المقابل فإن خطة برشلونة ستكون هي 3 لاعبين من خارج الاتحاد الاوروبي و نيمار-لاوتارو-فيدال-آرثور ليس لديهم جواز سفر أوروبي.

فيدال الأقرب للرحيل في نفس السياق فإن آراوخو لاعب الرديف لا يملك جواز سفر اوروبي، ولكنه يمكن ان يلعب مع الفريق الأول بدون حجز مكان له لأنه صاعد من ابناء الاكاديمية.


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الفيفا برشلونة سوق صالح في قرارات لاوتارو نيمار

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