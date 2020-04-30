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قرارات جديدة بشأن التزوّد بالوقود

30 أبريل، 2020
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السودان اليوم :

أعلنت لجنة طوارئ ولاية الخرطوم قرارات جديدة بشأن التزود بالوقود عقب تزايد معدل الإصابات بفيروس “كورونا” في الولاية، وقررت السماح فقط لعربات الطوارئ والعربات التي تحمل اذن مرور بالتواجد في الطلبمات فيما خاطبت اللجنة العليا لتحديد مواعيد للتذود بالوقود.

وأوضحت اللجنة في تصريح صحفي الأربعاء، عقب اجتماعها برئاسة الامين العام لحكومة الولاية، الطيب الشيخ، أنه في اعقاب الزيادة المستمرة في أعداد المصابين بوباء كورونا وزيادة أعداد المشتبه فيهم قررت اللجنة تشكيل قوة أمنية من كل القوات بازالة التكدس أمام الطلمبات والسماح فقط لعربات الطوارئ والعربات التي تحمل اذن مرور فيما خاطب الاجتماع اللجنة العليا لتحديد مواعيد التذود بالوقود
و اطلعت اللجنة على الاتفاق الذي تم مع وزارة النفط بتخصيص “4” طلمبات للكوادر الطبية و”7″ محطات لعربات النفايات و”11″ محطة للمشاريع الزراعية و”4″ محطات لنقل القمح .
ومن المقرر أن تناقش اللجنة في اجتماعها غداً لتقارير حول موقف توزيع الخبز والغاز والسكر والدعم الاجتماعي للمستحقين.







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التزود بالوقود بشأن جديدة قرارات

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