قراران لمحافظ حضرموت بتكليف مستشار لشؤون المنظمات الدولية والإغاثة ومدير تنفيذي لغرفة عمليات الطوارئ لجائحة "كورونا" بالمحافظة

المعلا/تحديث نت/خاص:

أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، القرار رقم “98” لسنة 2020م، قضى بتكليف الأخ / أ.د. خالد يسلم عامر بلخشر – مستشاراً لمحافظ حضرموت لشؤون المنظمات الدولية والإغاثة.

وأصدر المحافظ القرار رقم “99” لسنة 2020م، قضى بتكليف الأخ / د. عبدالله مبارك عبدالله كعيتي – مديراً تنفيذياً لغرفة عمليات الطوارئ الخاصة بجائحة “كورونا” بمحافظة حضرموت.

من : المكتب الإعلامي للمحافظ