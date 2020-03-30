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قراران لمحافظ حضرموت بتكليف مستشار لشؤون المنظمات الدولية والإغاثة ومدير تنفيذي لغرفة عمليات الطوارئ لجائحة "كورونا" بالمحافظة

30 مارس، 2020
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المعلا/تحديث نت/خاص:

أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، القرار رقم “98” لسنة 2020م، قضى بتكليف الأخ / أ.د. خالد يسلم عامر بلخشر – مستشاراً لمحافظ حضرموت لشؤون المنظمات الدولية والإغاثة.

وأصدر المحافظ القرار رقم “99” لسنة 2020م، قضى بتكليف الأخ / د. عبدالله مبارك عبدالله كعيتي – مديراً تنفيذياً لغرفة عمليات الطوارئ الخاصة بجائحة “كورونا” بمحافظة حضرموت.

من : المكتب الإعلامي للمحافظ

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