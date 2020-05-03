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قرار بتكليف مديرون لشركة الموارد المعدنية في الولايات

3 مايو، 2020
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قرار بتكليف مديرون لشركة الموارد المعدنية في الولايات

السودان اليوم :

أصدر مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة مبارك أردول, قراراً قضى بتكليف سبعة جيلوجيين من إدارات الشركة المختلفة لإدارة مكاتب الشركة بالولايات.

ويأتي القرار في ظل إعادة ترتيب الشركة السودانية للموارد المعدنية في المركز والولايات.

ونص القرار بتكليف المهندس جيلوجي بهاء الدين نمر لمكتب ولاية شمال كردفان، المهندس جيلوجي إدريس سليمان لمكتب غرب كردفان، مهندس جيلوجي صلاح الشيخ للنيل الأزرق، المهندس جيلوجي معتصم إسحاق يوسف للولاية الشمالية، المهندس جيلوجي على حسن الحسين للبحر الأحمر، المهندس جيلوجي عبدالمجيد أنور ابراهيم للقضارف، والمهندس جيلوجي على تاج الدين الحلو لولاية كسلا .







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