قرار جديد للبحسني بشأن تشكيل لجنة لمعالجة ومساعدة المواطنين والطلبة الحضارم العالقين في الخارج(وثائق)

صدر اليوم بالمكلا قرار محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، رقم (97) لسنة 2020م بشأن تشكيل لجنة لمعالجة ومساعدة المواطنين والطلبة الحضارم العالقين في بعض الدول في الخارج بسبب إغلاق الأجواء والرحلات الجوية نتيجة تفشي فيروس “كورونا”، هذا نصّه:

“قرار محافظ محافظة حضرموت رقم (97) لسنة 2020م بشأن تشكيل لجنة معالجة ومساعدة المواطنين والطلبة الحضارم العالقين في بعض الدول في الخارج.

محافظ محافظة حضرموت ..

بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية ولائحته التنفيذية، وبناء على ما نتج من أوضاع استثنائية نتيجة لظهور وتفشي فيروس كورونا في بعض الدول والذي أسفر عن إغلاق الأجواء والرحلات الجوية، الأمر الذي حال دون عودة أعداد كبيرة من المواطنين إلى حضرموت في الوقت الراهن، وقد ارتأت السلطة المحلية وبالتشاور مع بعض الوجهاء والتجار في الخارج والداخل باتخاذ بعض التدابير في مساعدة المذكورين، على أن يتم بقائهم في هذه الدول حتى انتهاء الأزمة، وما يمليه علينا الواجب وشعوراً بالمسؤولية.

قرر :

مادة (ا) : تشكل لجنة معالجة ومساعدة المواطنين والطلبة الحضارم العالقين في بعض الدول في الخارج من التالية أسمائهم :

1- الأستاذ / فرج ناجي بن طالب –

رئيساً

٢- المقدم ركن سليمان سعيد عفيف – نائباً ومسئولا مالياً ٣- خميس سعيد بريك – عضواً.

٤- نبهان عبدالله بن نبهان – عضواً

٥- وليد محمد الزبيدي- عضواً

٦- د/ مراد أحمد باعويضان -عضواً

٧- د/ منال باهادي

– عضواً

۸ – حسين الحبشي – عضواً

۹- محمد بافرج

– عضواً.

تقوم اللجنة بتشكيل لجان مماثلة من (3 إلى 5) أشخاص في كل دولة يتواجد فيها مواطنين أو طلبة حضارم عالقين.

مادة (۲) : تتولى اللجنة المهام الآتية :

1- القيام بعملية حصر العالقين وتحديد إحتياجاتهم الضرورية من المأكل والمسكن والتواصل

مع الجهات ذات العلاقة وتقديم الخدمات الضرورية والمساعدات اللازمة للذين هم أكثر

احتياجاً وأمس حاجة من العالقين.

٢- الرفع بتقارير عن نشاط اللجنة وإطلاع المحافظ أولاً بأول لتسهيل أية عراقيل.

مادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاريخه ويسري خلال فترة جائحة كورونا وينتهي بإنتهائها.

صدر بديوان عام المحافظة بتاريخ

1441/8/5 الموافق 2020/3/29

اللواء الركن

فرج سالمين البحسني- محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية”.