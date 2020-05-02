المشهد اليمني

قرار قضائي بالتحقيق مع مستشفيات امتنعت عن استقبال المرضى بعدن (وثيقة)

3 مايو، 2020
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المشهد اليمني

أصدر النائب العام الدكتور علي الأعوش، قرارًا قضى بالتحقيق في ملابسات وفاة عدد من المرضى بحالات طارئة بعد رفض بعض المستشفيات الخاصة بعدن استقبالهم.
وجاء ذلك بعد بلاغ رفعه القاضي فهيم الحضرمي، رئيس محكمة استئناف عدن، للنائب العام، بشأن امتناع بعض المشافي الخاصة عن استقبال الحالات المرضية الطارئة.
ودعا النائب العام نيابة الاستئناف بمباشرة التحقيق وتحديد المسؤولية الجنائية عن الحوادث المبلغ عنها، والتحقق منها تمهيدًا لعرضها على القضاء.
يذكر أن بعض مشافي عدن الخاصة أغلقت أبوابها بعد الإعلان الرسمي عن 5 حالات مصابة بكوفيد19 بالمدينة، بينما أغلق البعض الآخر إثر اشتباه حالات مصابة.
وجاء ذلك بسبب افتقار الكادر الطبي والتمريضي للأدوات والمستلزمات الضرورية والمصرح بها عالمياً لمجابهة هذا الوباء.
وأثار إعلان وزارة الصحة تسجيل إصابات مؤكدة بفيروس كورونا، الأسبوع الماضي، حالة من الهلع دفعت المستشفيات إلى إغلاق أبوابها أمام المرضى.
وفي وقت سابق؛ أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا، ارتفاع عدد الحالات المصابة بكورونا إلى 10 حالات بعد تسجيل حالتين في عدن وحالة في تعز.

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استقبال المرضى امتنعت بالتحقيق بعدن عن قرار قضائي مستشفيات مع وثيقة

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