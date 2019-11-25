قرار لمحافظ شبوة بإقالة مدير ميفعة يقابل بالرفض

ميفعة «الأيام» خاص

قوبل بالرفض اليوم قرار أصدره محافظ شبوة محمد صالح عديو بإقالة مدير عام مديرية ميفعة عبدالله عاتق باعوضة من منصبه.

وقال بيان أصدره أهالي مديرية ميفعة “إن قرار إقالة باعوضة قرار مجحف ويستهدف شخصية مهمة تعد من أبرز الشخصيات في محافظة شبوة التي لها أياد بيضاء في خدمة المواطنين وإصلاح ذات البين”.

واعتبر ناشطون بشبوة قرار المحافظ عديو مخالفا لاتفاق الرياض، كونه يسعى ــ على حد قولهم ــ لـ “أخونة الدولة” من خلال تعيين شخص مقرب من الإصلاح.



