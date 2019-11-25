صحيفة الأيام

قرار لمحافظ شبوة بإقالة مدير ميفعة يقابل بالرفض

صحيفة الأيام صحيفة الأيام منذ 11 دقيقة
1 أقل من دقيقة

ميفعة «الأيام» خاص

قوبل بالرفض اليوم قرار أصدره محافظ شبوة محمد صالح عديو بإقالة مدير عام مديرية ميفعة عبدالله عاتق باعوضة من منصبه.

وقال بيان أصدره أهالي مديرية ميفعة “إن قرار إقالة باعوضة قرار مجحف ويستهدف شخصية مهمة تعد من أبرز الشخصيات في محافظة شبوة التي لها أياد بيضاء في خدمة المواطنين وإصلاح ذات البين”.

واعتبر ناشطون بشبوة قرار المحافظ عديو مخالفا لاتفاق الرياض، كونه يسعى ــ على حد قولهم ــ لـ “أخونة الدولة” من خلال تعيين شخص مقرب من الإصلاح.

تطبيق اخبار اليمن
صحيفة الأيام

صحيفة الأيام

مقالات ذات صلة

Photo of بعد منع توزيعها لمدة شهرين.. توزيع سِلال الأغذية العالمي في رضوم

بعد منع توزيعها لمدة شهرين.. توزيع سِلال الأغذية العالمي في رضوم

منذ 51 دقيقة
Photo of “غسيل الكلى” في شبوة يعمل بواقع 25 جلسة يوميا

“غسيل الكلى” في شبوة يعمل بواقع 25 جلسة يوميا

منذ ساعة واحدة
Photo of أبين.. لجنة من مؤسسة الكهرباء لتثبيت المتعاقدين

أبين.. لجنة من مؤسسة الكهرباء لتثبيت المتعاقدين

منذ ساعتين
Photo of قمة قد تنهي أزمة قطر وحرب اليمن.. حدث غير مسبوق في تاريخ السعودية

قمة قد تنهي أزمة قطر وحرب اليمن.. حدث غير مسبوق في تاريخ السعودية

منذ 9 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق