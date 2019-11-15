قرار من الحزام الأمني بمنع إطلاق النار في المناسبات بلودر

أصدرت قيادة الحزام الأمني قراراً بمنع إطلاق الأعيرة النارية في الأفراح والمناسبات داخل مديرية لودر في أبين.

وأكدت قيادة الحزام الأمني، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الأمنية بحق من يخالف هذا القرار، داعيةً المواطنين إلى الاستجابة والالتزام بالقرار.

وجاء القرار الذي سيجرى تنفيذه بدايةً من اليوم الجمعة، عقب اجتماع ضم شيوخ القبائل والوجهاء وأئمة المساجد ومنظمات المجتمع المدني؛ لبحث آليات مواجهة ظاهرة إطلاق النار بالمناسبات.

ووجهت تلك الجهات مناشدة إلى الحزام الأمني للتدخل لمواجهة الظاهرة التي تهدد حياة المواطنين.