قرقاش: قرار التحالف وقف إطلاق النار قرار حكيم ومسؤول

@ عدن، نيوزيمن:

السياسية

2020-04-09 17:23:07

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن قرار التحالف وقف إطلاق النار قرار حكيم ومسؤول.

وقال في تغريدة نشرها، اليوم الخميس، إن “قرار التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوقف إطلاق النار في اليمن ولمدة أسبوعين قرار حكيم ومسؤول”.

ونبه إلى أنه “مع الدعوات المتكررة للحل السياسي تبرز المخاوف من وصول فيروس كورونا ليعقد الأزمة الإنسانية المستمرة”.

وشدد على أنه “قرار مهم لا بد من البناء عليه إنسانيا وسياسيا”، في إشارة إلى استمرار الحاجة إلى خطوات إضافية من حكومة الشرعية ومليشيا الحوثي لفرض هدنة إنسانية.

وأعلنت قيادة التحالف العربي، مساء الأربعاء، وقف إطلاق النار من جانب واحد لمدة أسبوعين، استجابة للدعوة الأممية لوقف العمليات العسكرية، لتوحيد الجهود في مواجهة خطر تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت قيادة التحالف العربي، مساء الأربعاء، وقف إطلاق النار من جانب واحد لمدة أسبوعين، استجابة للدعوة الأممية لوقف العمليات العسكرية، لتوحيد الجهود في مواجهة خطر تفشي فيروس كورونا.