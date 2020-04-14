قرقاش: وقف إطلاق النار فرصة لتحقيق السلام لليمن

@ عدن، نيوزيمن:

السياسية

2020-04-14 19:04:38

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الثلاثاء، إنه تحدث مع المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، وأكد على دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة.

وأضاف قرقاش، في تدوينة على حسابه في “تويتر”، رصدها “نيوزيمن”: اتفقنا على أن وقف إطلاق النار من قبل التحالف هو فرصة لمواجهة تهديد COVID-19 والعمل من أجل حل سياسي دائم”.

وأكد وزير الدولة الإماراتي، أن وقف إطلاق النار “خطوة أساسية في السعي لتحقيق السلام لليمن”.

والاثنين، شدد قرقاش على ضرورة اغتنام الفرصة لتعزيز فرص السلام في اليمن.

وقال، في تغريدة على حسابه في تويتر، إن “الدعم والالتفاف الدولي حول قرار التحالف بقيادة السعودية الشقيقة بوقف العمليات العسكرية في اليمن ضروري”.

وتابع “لا بد من اغتنام الفرصة لتعزيز فرص السلام، ولا يجب انتهاز وقف إطلاق النار وانتهاكه لترتيب المواقع”.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن التحالف يؤكد مجدداً جديته للوصول إلى حل سياسي شامل.