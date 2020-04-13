صحيفة الأيام

قرقاش: يجب اغتنام الفرصة لتعزيز فرص السلام في اليمن

14 أبريل، 2020
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شدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الاثنين، على ضرورة اغتنام الفرصة لتعزيز فرص السلام في اليمن.

وأضاف قرقاش في تغريدة على حسابه في تويتر أن “الدعم والالتفاف الدولي حول قرار التحالف بقيادة السعودية الشقيقة بوقف العمليات العسكرية في اليمن ضروري”.

وتابع “لا بد من اغتنام الفرصة لتعزيز فرص السلام، ولا يجب انتهاز وقف إطلاق النار وانتهاكه لترتيب المواقع”.
وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إن التحالف يؤكد مجدداً جديته للوصول إلى حل سياسي شامل.​

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