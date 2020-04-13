قرقاش: يجب اغتنام الفرصة لتعزيز فرص السلام في اليمن

شدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الاثنين، على ضرورة اغتنام الفرصة لتعزيز فرص السلام في اليمن.

وأضاف قرقاش في تغريدة على حسابه في تويتر أن “الدعم والالتفاف الدولي حول قرار التحالف بقيادة السعودية الشقيقة بوقف العمليات العسكرية في اليمن ضروري”.

الدعم والالتفاف الدولي حول قرار التحالف بقيادة السعودية الشقيقة بوقف العمليات العسكرية في اليمن ضروري، لا بد من اغتنام الفرصة لتعزيز فرص السلام ولا يجب انتهاز وقف إطلاق النار وانتهاكه لترتيب المواقع، مجددا يؤكدالتحالف جديته للوصول إلي حل سياسي شامل. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 13, 2020

وتابع “لا بد من اغتنام الفرصة لتعزيز فرص السلام، ولا يجب انتهاز وقف إطلاق النار وانتهاكه لترتيب المواقع”.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إن التحالف يؤكد مجدداً جديته للوصول إلى حل سياسي شامل.​