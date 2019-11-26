4 مايو

قسم الآثار بكلية الأداب عدن ينظم رحلة سياحية الى قلعة صيرة

4 مايو 4 مايو منذ 18 دقيقة
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الإثنين – 25 نوفمبر 2019 – الساعة 09:25 م بتوقيت اليمن ،،،



4 مايو / عبد السلام عارف


نظم قسم الآثار والسياحة بكلية الآداب جامعة عدن صباح أمس الاثنين رحلته العلمية الأولى هذا العام، والتي كانت إلى قلعة صيرة في العاصمة الجنوبية عدن.
وخُصصت الرحلة لإبراز اهمية المعالم الآثرية والسياحية بعدن خصوصًا بعد حادثة البسط الأخيرة.
رئيس قسم الآثار والسياحة الدكتور جمال السعدي علق على هذه الرحلة بالقول إنها: “كانت لهدفين أولهما لكي يهتم الناس بالمواقع الاثرية والسياحة، ويحمونها من أي تخريب قد يطالها، فيما يتمثل الهدف الثاني في ضرورة أن يعرف الطلاب الجامعيين على المعالم بصورة واضح ودقيقة”.
وأضاف: “هذه لن تكون الرحلة الوحيدة هذا العام، وإنما ستكون هناك مجموعة رحلات داخل عدن وقد تكون هناك رحلات لمحافظات أخرى.
من جانبهم، عبر الأساتذة والطلاب، خلال الرحلة التي شارك فيها كلٌ من (نائبة العميد لتعليم العالي الدكتورة هيفا مكاوي، ورئيس القسم الدكتور جمال السعدي)،عن حبهم لهذه المعالم التاريخية.
وطالبوا الجهات المعنية بضرورة الاهتمام بهذه المعالم التاريخية الجميلة في مدينة عدن.

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الآثار الأداب الى بكلية رحلة سياحية صيرة عدن قسم قلعة ينظم
4 مايو

4 مايو

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