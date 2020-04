قسم اللغة الانجليزية في كلية التربية -جامعة عدن يقيم ورشة عمل عبر الانترنت (Translated to English )

اقام قسم اللغة الانجليزية في كلية التربية/ جامعة عدن ورشة عمل عبر الانترنت

مع البرفسور د. شفيقة فقير بعنوان “تقديم التغذية الراجعة حول كتابات الطلاب”

” Providing Feedback on Student’s Writing ”

باستخدام برنامج Zoom وذلك في ظل الحجر الصحي المفروض على الجامعات بسبب جائحة فيروس كورونا للاسهام في استمرارية العمل على تطوير اعضاء القسم بالطرق الممكنة حاليا.

متابعة قبلة الجنيدي

The English Department at the Faculty of Education / University of Aden held an online workshop with Professor Dr. Shafiqa Fakir, entitled “Providing Feedback on Students’ Writings,” using the Zoom Program, in light of the quarantine imposed on universities due to the Corona virus pandemic, to contribute to the continuity of work on developing the department members in current possible ways.

By Kobla Algenaidy

ترجمة / صهيب وديع ابن عدن