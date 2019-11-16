قسم اللغة العربية بطل كلية التربية لودر في المسابقة الفكرية

بحضور د. ناصر مسعود ناصر عميد كلية التربية لودر أقيمت اليوم في قاعة “الفقيد أ.د حيدرة مطلاه” بكلية التربية لودر المسابقة الفكرية لتحديد بطل الكلية.

وقبل البدء في المسابقة ألقى “د. ناصر مسعود” رحب فيها باعضاء الهيئة التدريسية والهيئة التدريسية المساعدة، وأعضاء اتحاد طلاب كلية التربية زنجبار المنفذين للمسابقة،

وشكر خلال كلمته رئاسة جامعة أبين ممثلة برئيس الجامعة “أ.د محمود أحمد الميسري” على الاهتمام بمثل هذه النشاطات والتي لها دور بارز في صقل مواهب الطلاب في الجامعة، وحث الطلاب فيها على المشارك.

ومن ثم بدأت المنافسة بين أقسام الكلية الممثلة بأقسام اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والأحياء،

حيث كان الفوز من نصيب قسم اللغة العربية برصيد 10 نقاط من أصل 14 نقطة بعد منافسة قوية مع بقية الأقسام الذي تحصل كل قسم منهم على 8 نقاط.

وتوّج بذلك قسم اللغة العربية بلقب بطل كلية التربية لودر، ليضرب موعداً في المسابقة الختامية على مستوى الجامعة في 24 نوفمبر الجاري مع كلية التربية زنجبار، وكلية الحاسوب وتقنية المعلومات، وكلية الشريعة والقانون.

وخلال المسابقة قام الطالب محمد ناصر عبدالله قيس بإلقاء قصيدة شعرية نالت استحسان الجميع.

الجدير ذكره أن مسابقة بالعلم نرتقي ( المسابقة الثقافية، مسابقة الشعر، ومسابقة القصة القصيرة) تقام برعاية رئيس جامعة أبين ” أ.د محمود أحمد الميسري” وتنفيذ اتحاد طلاب كلية التربية زنجبار.

حضر مسابقة اليوم/ د. نبيل محمد مهيم مساعد نائب رئيس جامعة أبين لشؤون الدراسات العليا.. د. أحمد هيثم موقية نائب عميد كلية التربية لودر للشؤون الأكاديمية .. د ناصر حزام محمد نائب عميد كلية التربية لودر لشؤون التطبيق العملي وخدمة المجتمع … د. محمد عبدربه أحمد مدير عام الشؤون التعليمية في جامعة أبين… د. محمد علي البدري مدرس مساق اللغة الإنجليزية في كلية التربية لودر، وعدد كبير الموظفين والطلاب في الكلية.

*من إدارة إعلام جامعة أبين