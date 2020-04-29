قصة سيدنا موسى كاملة بالتفصيل من محتوى، يعد سيدنا موسى من أهم الانبياء وقصته من أشهر القصص التي جاء ذكرها في القرآن الكريم بالعديد من المواقع والسور وخلال هذا المقال يعرفكم موقعنا على قصة سيدنا موسى وأهم الأحداث التي دارت في عهده.

قصة سيدنا موسى

ولد سيدنا موسى داخل مصر وهو من بني إسرائيل وكان بني اسرائيل خلال ذلك الوقت لا يملكون أي سلطة أو مكانة حيث أن فرعون كان يتحكم فيهم بشكل كبير وكان المتسلط عليهم.

وهو من بني إسرائيل وكان بني اسرائيل خلال ذلك الوقت لا يملكون أي سلطة أو مكانة حيث أن فرعون كان يتحكم فيهم بشكل كبير وكان المتسلط عليهم. حيث أنه رأى في المنام ان هناك أحد أطفال بني اسرائيل سيصبح له شأن عظيم ويزيله عن مكانته كما أنه دعو الناس إلى دين جديد ويبعهم عن ألوهية فرعون التي قام بفرضها على الجميع.

أصبح فرعون يرغب في حماية سلطانه وعارفه فأصبح يقوم بقتل كل أطفال بني اسرائيل من الذكور حتى جاء الدور الى سيدنا موسى عليه السلام.

عندما ولدت أم موسى وشعرت أم سيدنا موسى بأن طفلها يتم قتله أوحى لها الله سبحانه وتعالى أن تقوم بحماية طفلها وذلك من خلال أن تقوم بصنع صندوق ووضع الطفل فيه ومن ثم إلقاء الصندوق داخل البحر الذي يسير الى مكانه وبالفعل قامت بتحقيق ما شاهدته في الرؤية و قامت بصنع صندوق خشبي وضعت فيه موسى عليه السلام عند ولادته وألقت به داخل اليم.

وشعرت أم سيدنا موسى بأن طفلها يتم قتله أوحى لها الله سبحانه وتعالى أن تقوم بحماية طفلها وذلك من خلال أن تقوم بصنع صندوق ووضع الطفل فيه ومن ثم إلقاء الصندوق داخل البحر الذي يسير الى مكانه وبالفعل قامت بتحقيق ما شاهدته في الرؤية و قامت بصنع صندوق خشبي وضعت فيه موسى عليه السلام عند ولادته وألقت به داخل اليم. وعدها الله سبحانه وتعالى أنه سيقوم برده إليها في النهاية بعد أن تم القاء سيدنا موسى عليه السلام داخل الصندوق بالنهر سار الصندوق حتى وصل إلى أمام بيت فرعون فوجده الجنود الذين يعملون عند فرعون.

دخول موسى إلى قصر فرعون

عندما ذهبت الجواري بالصندوق الموجود فيه موسى عليه السلام إلى آسيا زوجة فرعون فوضع الله سبحانه وتعالى حبه في قلبها وعندما رآه فرعون أراد أن يقتله ولكن آسيا رضي الله عنها طلبت منه أن لا يقتله وقالت له أنها ستتخذه طفلا لأنها لا تنجب الذكور.

وافق فرعون على الرغم أنه لا يعلم أن نهايته ستكون على يد سيدنا موسى عليه السلام وقام فرعون بإحضار المرضعات ليقمن بإرضاعه سيدنا موسى عليه السلام ولكنه كان يربط في كل مرة فشلوا في أن يطعموه بشتى الطرق.

أمرت والدة سيدنا موسى أخته أن تقوم بتتبع أخباره ومعرفة ماذا يحدث له وعندما عرفت أخته بموضوع المرضعة قالت لهم أنا لدي من تقوم بإرضاعه.

أخته أن تقوم بتتبع أخباره ومعرفة ماذا يحدث له وعندما عرفت أخته بموضوع المرضعة قالت لهم أنا لدي من تقوم بإرضاعه. أمروها أن تأتي بها فأتت بأم سيدنا موسى عليه السلام و قامت بإرضاعه بذلك يكون الله سبحانه وتعالى قد جمعها بطفلها.

استمر موسى بالعيش داخل بيت فرعون حتى بلغ أربعين عاما وهو في سن الرشد وفي يوم من الأيام كانت سيدنا موسى عليه السلام يسير فوجد شخص يقوم بالتقاتل مع أحد ما أحدهم من بني اسرائيل فقال له الشخص من بني اسرائيل يا موسى انصرني يا ابن العم فقال لهم موسى عليه السلام لماذا تقاتل مع هذا الرجل من أهل فرعون فقال له إنه يريد قتلى فانصرني عليه.

بالعيش داخل بيت فرعون حتى بلغ أربعين عاما وهو في سن الرشد وفي يوم من الأيام كانت سيدنا موسى عليه السلام يسير فوجد شخص يقوم بالتقاتل مع أحد ما أحدهم من بني اسرائيل فقال له الشخص من بني اسرائيل يا موسى انصرني يا ابن العم فقال لهم موسى عليه السلام لماذا تقاتل مع هذا الرجل من أهل فرعون فقال له إنه يريد قتلى فانصرني عليه. فقام موسى عليه السلام بضرب رجل من آل فرعون ضربه بيده أراد أن ينهي النزاع من خلال هذه الضربة ولكنه مات.

معرفة فرعون بخبر القتل

شعر موسى عليه السلام بالحزن الشديد بعد أن قام بقتل الرجل لأنه لم يكن ينوي أن يقتله وكان يريد الدفاع عن بني إسرائيل وقام باستغفار الله سبحانه وتعالى فغفر له.

بالحزن الشديد بعد أن قام بقتل الرجل لأنه لم يكن ينوي أن يقتله وكان يريد الدفاع عن بني إسرائيل وقام باستغفار الله سبحانه وتعالى فغفر له. خلال أحد الأيام قام نفس الشخص من بني اسرائيل بالقتال مع شخص آخر من بنى فرعون وطلب من موسى العون والمساعدة ولكن موسى قال له والله إنك لرجل شرير كثير الشجار واتجه إليه يريد فض النزاع ظن الشخص الاسرائيلي ان موسى قادم لقتله فقال له أتريد أن تقتلني كما قتلت الرجل من بني فرعون من قبل.

ذهب الرجل لآل فرعون و أخبرهم بأن موسى قتل شخص منهم ذهب رجل مؤيد لموسى عليه السلام ومحب له قال له إن فرعون قد علم بقتله لشخص من آل فرعون وأنه ينوي قتله وطلب منه الهروب من مصر.

خروج موسى إلى مدين

خروج موسى عليه السلام من مصر الى مدين اثناء اثناء خروج موسى عليه السلام من مصر الى مدين وجد أن هناك مجموعة من الناس ملتفين حول بئر يريدون أن يقوموا بملء الماء.

من مصر الى مدين اثناء اثناء خروج موسى عليه السلام من مصر الى مدين وجد أن هناك مجموعة من الناس ملتفين حول بئر يريدون أن يقوموا بملء الماء. وجد أن هناك فتاتين واقفتين على البئر يرغبون في الماء وينتظرون الرجال لكي يقوموا بملء الماء من البئر فعرض عليهم أن يقوم هو بمساعدتهم وملأ الماء لهم.

بعد ذلك ذهب موسى عليه السلام واستظل تحت الشجرة موجودة هناك وذهبت الفتاتان الى والدهما فشرحت له ما حدث من موسى عليه السلام وكيف أنه بمساعدتهما.

فطلب والدهما ان تذهب إحدى الفتيات وتدعو موسى عليه السلام يستضيف في منزله ليشكروه على ما فعله معهما.

سأله الرجل من أي البلاد أجابه أنا من مصر من بني إسرائيل فسأله عن سبب قدومه إلى مدين فأجابه موسى عليه السلام قائلا إنه جاء هاربا من فرعون وقومه لأنهم يريدون قتله وقص عليه ما حدث بينه وبين الرجل من بني اسرائيل.

قال له هذا الشيخ وقال له لقد نجوت من القوم الظالمين وقالت إحدى الفتيات لوالدها قم باستئجاره يا أبي ليقوم برعاية الغنم لنا فنحن في حاجة إلى أن يكون هناك رجل معنا.

أكملت كلامها قائلة رجل يتمتع بالقوة والأمانة والشجاعة وافق الرجل على قول ابنته وعرض بالفعل العمل علي موسى عليه السلام فقال له هل تعمل لدينا في رعاية الأغنام لمدة ثمان سنين وإذا أكملتها عشرا أقوم بتزويجك إحدى بناتي.

قصة سيدنا موسى كليم اللَه

بعد مرور فترة من الزمن استأذن موسى عليه السلام الشيخ بالذهاب وبالفعل وافق الشيخ وأعطاه مجموعة من الأغنام معه وأخذ السير في الصحراء مع زوجته.

الشيخ بالذهاب وبالفعل وافق الشيخ وأعطاه مجموعة من الأغنام معه وأخذ السير في الصحراء مع زوجته. أثناء سيره في الصحراء رأى أن هناك نارا من بعيد فقال لها سأذهب للاستطلاع و أرى النار النار مصدرها قادم من أي مكان.

ذهب إلى النار فلما وصل إليها ناداه الله سبحانه وتعالى قال له قم بخلع نعليك إنك في الوادي المقدس طوى.

تعجب موسى عليه السلام وهو لا يعلم من الذي يقوم بالحديث معه فسأله الله سبحانه وتعالى ما الذي يوجد بيمينك فقال له إنها عصاها التي يقوم بالتوكأ عليها ويهش بها على غنمه الموجود معه.

عليه السلام وهو لا يعلم من الذي يقوم بالحديث معه فسأله الله سبحانه وتعالى ما الذي يوجد بيمينك فقال له إنها عصاها التي يقوم بالتوكأ عليها ويهش بها على غنمه الموجود معه. رد عليه الله سبحانه وتعالى قائلا قال ألقها يا موسى لا يتركها على الأرض عندما ألقاها أصبحت حية تقوم بالتحرك.

أخبر الله سبحانه وتعالى نبيه موسى أنه قام باختياره لتبليغ رسالته و أمره أن يذهب الى فرعون يقوم بتبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى ويدعو الناس إلى عبادة الله.

كان موسى كان في حيرة من أمره فكيف يمكن له أن يذهب إلى فرعون بعد ما قام به وبعد أن هرب منه.

كان في حيرة من أمره فكيف يمكن له أن يذهب إلى فرعون بعد ما قام به وبعد أن هرب منه. تكلم عن مخاوفه فطلب من الله سبحانه وتعالى من ربه أن يعينه من خلال أخاه هارون هو يعد أكثر فصاحة وبلاغة في الحديث وبالفعل استجاب الله سبحانه وتعالى لهذا الطلب.

قصة سيدنا موسى وفرعون

ذهب كل من موسى وهارون إلى فرعون وقومه ومواجهته بأمر الله سبحانه و تعالى و أنهم سيدخلون الناس إلى عبادة الله وترك عبادته حيث أنه كان ينصب نفسه إله على الخلق.

بالطبع كان رد الفعل الطبيعي لفرعون أنه أعرض عن موسى كما أنه وصفه بالجنون وقال له أنه لا يوجد إله غيره وسخر من كلامه وطلب منه أن يأتيه بمعجزاته ليثبت صحة كلامه.

ألقى سيدنا موسى عليه السلام عصاه فإذا بها تحولت إلى حية كبيرة ثم أخرج لهم يده من جيبه فوجد أنها بيضاء تماما لا تشوبها شائبة فخاف فرعون من الأمر واعتقد ان سيدنا موسى يتعامل بالسحر فارسل الى السحرة ليأتوا إلى مجلسه.

عصاه فإذا بها تحولت إلى حية كبيرة ثم أخرج لهم يده من جيبه فوجد أنها بيضاء تماما لا تشوبها شائبة فخاف فرعون من الأمر واعتقد ان سيدنا موسى يتعامل بالسحر فارسل الى السحرة ليأتوا إلى مجلسه. عندما جاء إليه السحرة وبدأوا باستعراض مواهبهم في السحر وقاموا بإلقاء الحبال والعصي الموجودة لديهم وأصبحت جميعها تحولت الى ثعابين.

وبدأوا باستعراض مواهبهم في السحر وقاموا بإلقاء الحبال والعصي الموجودة لديهم وأصبحت جميعها تحولت الى ثعابين. فجأة سيدنا موسى عليه السلام وألقى العصا الخاصة به فتحولت إلى ثعبان كبير التهم كل الثعابين الموجودة على الأرض فعرف السحرة إن هذا ليس سحر وأنه معجزة من الله سبحانه وتعالى.

وألقى العصا الخاصة به فتحولت إلى ثعبان كبير التهم كل الثعابين الموجودة على الأرض فعرف السحرة إن هذا ليس سحر وأنه معجزة من الله سبحانه وتعالى. جلسوا جميعهم على الأرض وسجدوا لله سبحانه وتعالى وآمنوا به غضب منهم فرعون كثيرا وقال لهم كيف تصبح تسجدون له وأنا الإله لا يمكنكم السجود لأحد غيري.

رفض السحرة الاستجابة لفرعون وقام فرعون وجنوده بتعذيبهم وجلدهم وصلبهم وصل به الحال أنه قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف كانوا في بداية النهار مجموعة من السحرة الكفرة وأصبحوا في نهاية هذا النهار عباره عن مجموعةمن الشهداء.

بعد ذلك عاد فرعون مخذولا من هذا اللقاء مع السحرة ولكنه لم يتوب الى الله سبحانه وتعالى ولم يتعظ مما مما جدث على الإطلاق وأصبح يتما دى في كفره وطغيانه.

مخذولا من هذا اللقاء مع السحرة ولكنه لم يتوب الى الله سبحانه وتعالى ولم يتعظ مما مما جدث على الإطلاق وأصبح يتما دى في كفره وطغيانه. أرسل الله سبحانه وتعالى عليه مجموعة من السنين الصعبة ومجموعة من الابتلاءات المختلفة فأرسل عليه الطوفان وأرسل عليه الدم وأرسل عليه القمل وأرسل عليه الجراد ومع كل هذه الابتلاءات لم يعد لرشده ولم يتراجع عن أفعاله المهينة.

نهاية فرعون وقومه

عندما اشتد العذاب من قبل الفرعون على بني اسرائيل فكروا في الهروب إلى مكان بعيدا عن بطشه وعذابه وبالفعل ذهبوا وخرجوا هربا من فرعون ومن جنوده ولكن جنود عملوا على اللحاق بهم.

فكروا في الهروب إلى مكان بعيدا عن بطشه وعذابه وبالفعل ذهبوا وخرجوا هربا من فرعون ومن جنوده ولكن جنود عملوا على اللحاق بهم. أمر الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى أن يقوم باستعمال عصاه ليضرب بها البحر فعندما ضرب بها البحر انقسم إلى قسمين وأصبح بينهما جزء من اليابسة ليسير خلاله سيدنا موسى عليه السلام والمؤمنون.

بالفعل ساروا خلال هذا الجزء من اليابسة وعندما لحق بهم جنود ساروا على هذه اليابسة وصلوا الى المنتصف جاء الماء و تم إغراق هم جميعا.

عندما شعر فرعون بأن الموت محتوم وقد شعر بالخطر قال آمنت برب بني اسرائيل وأنه لا إله إلا هو ولكن بعد فوات الأوان وكانت هذه هي نهاية تجبره وعناده.

بعد أن مات فرعون شكك بعض الأشخاص من بني اسرائيل بموته حيث أنهم اعتقدوا أنه من القوة وجبروته لن يموت فقام الله سبحانه وتعالى بإخراج ولفظ جثته من داخل البحر ليكون عبره وعظه لكل الناس ولا زلات جثته موجودة حتى وقتنا الحاضر ليتعظ بها كل من حاول أن يعصي الله سبحانه وتعالى ويتكبر عليه.

يمكنكم متابعة قصص إسلامية للتعرف على غيرها من القصص والأحداث المشوقة بحياة الأقوام السابقين التي تقدم لكم العبرة والعظة وتستعرض تفاصيل حياة الرسل مع أقوامهم.