قصة نجاح من المرحلة الأولى لمشروع رص طريق جبل حرير الذي تنفذة منظمة كير العالمية

تقرير وضاح الحريري

عقد صباح يومنا هذا الثلاثاء الموافق 7 ابريل 2020م في مكتب مدير مديرية الحصيناجتماع للرؤسا اللجان المجتمعية في قرى جبل حرير

وذلك لمناقشة ما انجز في رص طريق نقيل جبل حرير الرئيسي من المرحله الاولى الذي تنفذة منظمة كير العالمية بتمويل من منظمة الغذاء العالمي WFP

وفي بداية الإجتماع الذي عقد بمقر مكتب مدير عام مديرية الحصين.

افتتح الأجتماع الاستاذ صلاح قاسم احمد الحريري مدير عام الحصين كلمة مرحبا برؤساء اللجان المجتمعية مستهلا كلمة بالشكر الجزيل لدور اللجان المجتمعية ومنظمة كير العالمية على هذا العمل الذي استهدف اكبر عدد من الأسر الضعفية بجبل حرير.

وذلك بالنقد مقابل العمل في مشروع رص نقيل حرير بالاحجار بطول 1000 متر في اربعة امتار عرض و الذي انجز خلال الفترة الماضية وتقدر بستة اشهر.

ومن خلال كلمة ناقش مع اللجان المجتمعية وممثلي منظمة كير العالمية.السلب والايجاب والحفاض على ما انجز واشاد بدور المهندسين من قبلمنظمة كير العالمية لما أبذل فيه من جهد كبير في انجاز مشروع رص نفيل جبل حرير بإشراف رؤساء اللجان المجتمعية و بمساهمة وتعاون اهالي قرى جبل حرير.

وحضر الإجتماع

كلا من– الدكتور فضل الصياء وهوا الضابط الميداني للمشرع

– والمهندس فهد الجحافي المدير المالي للمنظمة فرع الضالع

ومن الحضور أيضاحضر رئيس اللجان المجتمعية في جبل حرير– العميد قحطان محمد الحريريوهوا رئيس اللجنة المجتمعية لقرية عرشي.

ومن رؤساء اللجان المجتمعية في قرى جبل حرير

– العقيد نصر محمد صالح الحريري ممثل لقرية الحوطة

– والعقيد عبدالرحمن راشد العطري ممثل لقرية الضاهره.

– والاستاذ نبيل الحريري ممثل لقرية العنسي.

– والشيخ ناجي حسين ممثل لقرية المرافدة

ومن الحضورحضر الاستاذ صادق الزراعي وهوا ممثل المجلس الانتقالي لجبل حرير والشخصية الاجتماعية التي يعمل بصمت وقد ابذل جهدا مجتمعيآ ناجحا مع اللجان المجتمعية خلال فترة العمل لانجاح مشروع رص نقيل حرير

وكلفا كلآ منالعميد قحطان الحريري

الاستاذ صادق الزراعي

بنزول هم الميداني وحصر الأصول الثابته من أدوات عمل بنا التي بمعية اللجان المجتمعية في قرى جبل حرير ووضعها في مخازن حسب شروط المنظمة وبإشراف مباشر من قبل مدير عام الحصين واللجان المجتمعية في قرى جبل حرير .

حيث ناقش الجميعقضيا تخص المصلحه العامه في جبل حرير ومنها أنشأ صندوق مجتمعي خيري للمحافظة على ما انجز في نقيل حرير وبإشراف من اللجان المجتمعية التي ابقيت على تنفذي مهامهم في هذي العمل الحيوي والخيري لجبل حرير

بالإضافه نقاقشت اللجان المجتمعية مع مدير مديرية الحصين طلب نزول المكلفين من اللجان المجتمعية الى كافة القرى نزولا للتنفيذ العمل التوافقي المجتمعي لأختيار مساعدين من كل قرية في جبل حرير الى جانب رؤساء اللجان المجتمعية في الجبل

وطلب من رؤساء اللجان المجتمعية من المنظمة البقاء لاستكمال العمل بنقيل حرير. حيث التمس الحاضرين تجاوبآ من قبل ممثلي المنظمة في مشروع اخر لأستكمال ما تبقى من رص نقيل حرير الرئيسي. وذلك بدور ومتابعة المدير العام لمديرية الحصين الاستاذ صلاح قاسم الحريري الذي اكد على اهتمامه المباشر في متابعة المنظمة لأنجاز العمل المجتمعي لكافة قرى جبل حرير والذي يسهم بشكل كبير في استكمال ما تبقا من رص نقيل جبل حرير والطرق الفرعية مؤكدا على ضرورة التكاتف المجتمعي في جبل حرير وحث اللجان المجتمعية ممثله برئيس اللجان المجتمعية العميد قحطان الحريري والاستاذ صادق الزراعي وكافة رؤساء اللجان المجتمعية في قرى جبل حريرعلى أهمية دورهم في حلحلة بعض المشكلات المجتمعية التي تعيقهم مع الأهالي لأنجاح مثل هذي المشاريع الحيويه والتي يستفيد منها عامة المواطنين في حرير