قصة نشأة النخبة الشبوانية والمطالبات المجتمعية بعودتها

كشف تقرير أعدته إدارة حقوق الإنسان بالمجلس الانتقالي الجنوبي محافظة شبوة وبمشاركة الناشطة الحقوقية والمهتمة بالجماعات الإرهابية بمدينة شفيلد بريطانيا وداد الدوح كشف التقرير طبيعة الحياة لمحافظة شبوة قبل تواجد قوات النخبة الشبوانية وبعد ان تواجدت فيها وكيف عادت مرة أخرى للفوضى.•عقود من الفوضى

وقال التقرير أن شبوة عاشت ثلاثة عقود متوالية تم فيها تكريس الفوضى واغراقها بالعاناصر الإرهابية فقد تم استجلاب ما يسمى بالـ”الأفغان العرب” منذُ صيف 1994م وتحولت شبوة إلى واحدة من اكثر المناطق خطرا في العالم التي تضم المتطرفين.

وأضاف أنه ومع تشكيل ما يسمى بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب ونظرا للموقع الجغرافي الاستراتيجي الهام لمحافظة شبوة وارتباطها بمحافظتي مارب والبيضاء والتي تعد اهم محافظتين حاضنة للإرهابين ما سهل تواجدهم في شبوة.

وقال التقرير ان شبوة قبل تواجد قوات النخبة الشبوانية تحولت إلى مركز انطلاق الكثير من قيادات تنظيم القاعدة عالميا : كأنور العولقي القيادي النافذ في تنظيم القاعدة وفهد القصع وبن عتش ومحمد عمير الكلوي وامير تنظيم القاعدة في منطقة يشبم سعد عاطف ، ونائف طرموم الدياني امير تنظيم القاعدة في منطقة خورة وغيرهم من الارهابين.

•الإمارات والنخبة ضد الإرهاب

وبعد تحرير ساحل حضرموت من تنظيم القاعدة في 2018م ونجاح الحزام الأمني من طرد العانصر الإرهابية من عدن ولحج فر العديد من الإرهابين إلى ابين وشبوة الأمر الذي استدعى ضرورة تكوين قوات النخبة الشبوانية لتحارب ذلك التنظيم في شبوة الأمر الذي نجحت فيها بالفعل.

وأشار التقرير إلى الجهود التي بذلتها قوات النخبة الشبوانية في مكافحة الإرهاب وقال إن عملية السيف الحاسم في فبراير 2018م التي قامت بها النخبة الشبوانية بإسناد ودعم جوي من القوات الإماراتية تحت قيادة التحالف العريب نتج عنها طرد تنظيم القاعدة وتطهير وتأمين كافة مواقع الصعيد إحدى مديريات محافظة شبوة والتي كانت تعد أهم معقل للتنظيمات الإرهابية.

كما قامت قوات النخبة الشبوانية في مارس 2019م بعملية الجبال البيضاء والتي تمكنت فيها القوات النخبة الشبوانية بدعم من القوات المسلحة الإماراتية من تطهير مديريتي نصاب ومرخه من العناصر الإرهابية وترسيخ الأمن فيها بعد نجاحها من ضبط أسلحة وعتدا تقيل ومتفجرات كانت بحوزة الجماعات الإرهابية في اوكارهم بشبوة.

كما أشار التقرير إلى إشادة فريق الخبراء الدولين الصادر عام 2019م والذي قال بان النخبة الشبوانية والنخبة الحضرمية هي من أنشط القوات في مكافحة تنظيم القاعدة وداعش في شبة الجزيرة العربية.

•شبوة دون النخبة

التقرير كشف صار وضع محافظة شبوة بعد انسحاب قوات النخبة الشبوانية بعد مواجهة شرسة مع القوات الحكومية حيث أشار التقرير إلى عودة التنظيمات الإرهابية وعودة الفوضى إلى محافظة شبوة، الأمر الذي دعا بالمواطنين بالخروج في مظاهرات تطالب بعودة النخبة نظرا لحجم الأمان الذي شعروا به اثناء وجودهم وحمايتهم لهم.