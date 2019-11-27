قصفا مدفعيا على الحوثيين شمال غرب الضالع





شنت القوات الحكومية قصفا مدفعيا مكثفا على مواقع وتجمعات ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في محافظة الضالع جنوب البلاد.

وقالت مصادر ميدانية” إن مدفعية القوات الحكومية استهدفت مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي المتمردة في منطقة حبيل عبيد جنوب غربي الفاخر، بمديرية قعطبة، شمال غربي المحافظة”.

وأضافت المصادر ” أن المدفعية استهدفت آلية عسكرية، بالإضافة إلى طقم عسكري كان محملاً ماسورة كاتيوشا في منطقة الموصلية غربي صبيرة، وتم إصابتهما إصابة مباشرة وتدميرهما بالكامل”.