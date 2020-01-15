قصف حوثي بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة يستهدف مواقع القوات المشتركة بالحديدة

قصفت، الثلاثاء 14 يناير/كانون الثاني 2019، مليشيا الحوثي الارهابية،بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مواقع القوات المشتركة بمديريتي التحيتا وحيس، جنوب محافظة الحديدة الساحلية.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيا الحوثية، الموالية لإيران، قصفت بقذائف BMB وبالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 مواقع القوات المشتركة بمنطقة الجبلية التابعة للتحيتا منذ ساعات الصباح الأولى.

وطبقاً للمصادر، أطلقت المليشيا، صوب المواقع في ذات المنطقة، نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وعيار 12.7 ومعدل البيكا والأسلحة الخفيفة والقناصة.

وفي مديرية حيس قالت المصادر إن المليشيا استهدفت مواقع المشتركة مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 بشكل مكثف، إضافة لفتحها نيران أسلحتها القناصة على تلك المواقع بشكل متواصل.

وتعد التحيتا وحيس من أكثر مديريات محافظة الحديدة عرضة لخروقات وقف إطلاق النار الحوثية.