قصف حوثي بالمدفعية والأسلحة الرشاشة يتواصل على حيس بالحديدة

@ حيس، نيوزيمن، خاص:

الحديدة

2020-04-14 15:36:16

قصفت مليشيات الحوثي الإرهابية بالقذائف المدفعية و بالأسلحة الرشاشة الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة، صباح الثلاثاء 14 أبريل 2020.

وقالت مصادر محلية لنيوزيمن، أن مليشيات الحوثي، ذراع إيران في اليمن، قصفت بقذائف الهاون بمختلف العيارات وبمختلف الأسلحة الرشاشة أحياء متفرقة في مركز المدينة.

وأوضحت المصادر: إن القصف الحوثي طال الأحياء السكنية في أطراف المدينة وأجزاء أخرى في قرية بيت مغاري، فيما انهالت رصاص المعدلات الرشاشة على حي ربع الحضرمي وأحياء أخرى.

وتسبب القصف في حالة من الذعر والخوف والقلق في أوساط المواطنين نتيجة القصف الهمجي الذي شنته المليشيات صوب الأحياء السكنية الآهلة بالسكان.

واستمر القصف من الليلة الماضية حتى فجر اليوم، على بيت مغاري ومركز المدينة بالقدائف والاسلحة.

وسجلت القوات المشتركة في الساحل الغربي 79 خرقاً ارتكبتها المليشيات الحوثية في مختلف مديريات وجبهات محافظة الحديدة خلال الساعات الماضية، الاثنين 13 أبريل 2020.