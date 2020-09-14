قصف حوثي على منازل المواطنين في الفازة بالحديدة

استهدفت مليشيا الحوثي، القرى السكنية في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، بأنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وذكرت مصادر محلية في الجبلية، أن المليشيات الحوثية قصفت القرى السكنية في المنطقة بقذائف BNB، وقذائف آر بي جي، عشوائيًا في الوقت الذي فتحت نيران معدلاتها الرشاشة المتوسطة عيار 14.5، وعيار 12.7، وقامت بعمليات قنص على المارة في الطرقات.

وقالت المصادر، إن القصف والاستهداف الحوثي سبب حالة من الرعب والذعر في صفوف المدنيين مما ينذر بنزوحهم خوفًا على حياتهم