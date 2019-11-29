نيوز يمن

قصف حوثي عنيف على ميدنة التحيتا ومنطقة الجبلية

نيوز يمن نيوز يمن منذ 21 دقيقة
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@ الحديدة/المخا، نيوزيمن:
الحديدة

2019-11-29 10:10:24

تعرضت الأحياء السكنية في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة لقصف مليشيات الحوثي بالقذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة، الخميس، وقامت المليشيات باستهداف مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة للمديرية بمختلف أنواع الأسلحة.

وأفادت مصادر محلية في التحيتا أن المليشيات قصفت منازل المواطنين شمال المدينة بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 بشكل عنيف، و استهدفت أحياء سكنية جنوب المديرية بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 وبالأسلحة المتوسطة عيار 14.5.

المصادر الميدانية لفتت أن مواقع القوات المشتركة في الجبلية جنوب التحيتا تعرضت للقصف بقذائف مدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 وبقذائف مدفعية الهاوزر.

وأشارت إلى قيام المليشيات بتكثيف استهداف مواقع أخرى تابعة للقوات المشتركة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وعيار 12.7 منذ الساعات الأولى، النهار الفائت.

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التحيتا الجبلية حوثي على عنيف قصف ميدنة ومنطقة

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