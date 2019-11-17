المشهد العربي

قصف حوثي للقرى ومنازل المواطنين في الدريهمي

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 9 دقائق
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واصلت مليشيا الحوثي أمس الأحد، استهداف القرى النائية ومنازل المواطنين في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة.

وقالت مصادر محلية في الدريهمي، إن مليشيا الحوثي قامت باستهداف منازل المواطنين في المديرية بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بشكل عشوائي وعنيف.

وأضافت المصادر أن القصف تسبب بأضرار بالغة في منازل المواطنين، كما تسبب في حالة من الخوف والهلع بصفوف السكان.

وتواصل مليشيا الحوثي منذ فترة طويلة عمليات استهداف وقصف الأحياء السكنية والقرى النائية ومزارع المواطنين في مديرية الدريهمي.

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الدريهمي المواطنين حوثي في قصف للقرى ومنازل

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