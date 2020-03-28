قصف صاروخي يقابله قصف مدفعي .. آخر المستجدات للمعارك العنيفة في صرواح

كشفت مصادر عسكرية وميدانية، عن آخر المستجدات للمعارك العنيفة التي تشهدها مديرية صرواح غرب مأرب، بالتزامن مع قصف صاروخي ومدفعي متبادل بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي.

وشنت قوات الجيش الوطني، قبل قليل، قصف مدفعي استهدف مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة صرواح.

واستهدفت مدفعية الجيش الوطني تجمعا لعناصر مليشيا الحوثي وآليات عسكرية في هيلان وصرواح، وفق ماذكرته مصادر عسكرية.

بالمقابل، استهدفت مليشيا الحوثي الإنقلابية الأحياء السكنية بمدينة مأرب، بصواريخ باليستية، وذلك بعد ان تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد على أيدي القوات الحكومية في جبهة صرواح.

وذكرت مصادر عسكرية، ان القيادي الحوثي المكنى “ابو هاشم” سمير منصور عزان الغولي ” وصهر زعيم المليشيات ماجد المؤيد، قتلا برصاص الجيش الوطني، فيما تمكنت قوات الجيش من أسر القيادي الميداني التابع لمليشيات “حميد علي حميد”، وقتلت 47 آخرين، في جبهة صرواح، غربي مأرب.

وتشهد جبهة صرواح، معارك عنيفة ومتواصلة، بين قوات الجيش والحوثيين، وأسفرت المعارك عن مقتل وجرح العشرات من الحوثيين، من بينهم قيادات بارزة.