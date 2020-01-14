اليمن العربي

قصف مدفعي وصاروخي حوثي على المشتركة في التحيتا جنوب الحديدة

14 يناير، 2020
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قصفت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن، مواقع القوات المشتركة في مديرية التحيتا جنوب الحديدة بالقذائف المدفعية والصاروخية.

 

 

 مصادر عسكرية ميدانية في التحيتا أفادت، أن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة جنوب المديرية بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 وعيار 82 ، كما استهدفتها بالقذائف الصاروخية نوع ” لُـو “.

 

 المصادر أردفت، أن المليشيات استهدفت مواقع أخرى للقوات المشتركة بقذائف RBG ، وأطلقت نيران أسلحتها المتوسطة عيار 14.5 وبسلاح الدوشكا عيار 12.7 وبأسلحة معدلات البيكا.

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