قطرة سي فيت مكمل غذائي C- Vit من خلال موقع الاحلام , قطرة سي فيت هي عبارة نقط تحتوى على فيتامين سي تستخدم للأطفال لعلاج نقص فيتامين ج في الجسم وعلاج حالات سوء التغذية ونقص عنصر فيتامين سي في الجسم كما تساعد في علاج الكثير من المشاكل الصحية الأخرى .

ما هو قطرة سي فيت

قطرة سي فيت هي عبارة عن مكمل غذائي يحتوي على فيتامين ج متوفر في شكل قطارة بلاستيك 15 مل في كل 1 مل يحتوي على 100 ملجم من فيتامين ج .

دواعي استخدام سي فيت نقط

يستخدم للأطفال حديثي الولادة لرفع كفاءة الجهاز المناعي .

يستخدم لتعويض الجسم ما ينقصه من فيتامين سي .

يساعد في علاج التهابات الجلدية والفم واللثة عن الاطفال الرضع .

يزيد من مناعة الجسم لمقاومة نزلات البرد والانفلونزا .

يستخدم للأطفال حديثي الولادة والرضع ويعانون من ضعف في الجهاز المناعي .

جرعة نقط سي فيت

ينصح باستخدام نقط C- Vit تحت إشراف الطبيب لتحديد الجرعة المناسبة للطفل .

الجرعة الاعتيادية للأطفال والرضع : يتم تناول جرعة بمعدل 3 نقط في اليوم وقد تصل الجرعة إلى 6 نقط على حسب الحالى الصحية .

الجرعة لعلاج حالات نزلات البرد : يتم أخذ جرعة بمعدل 3 – 6 نقط في اليوم .

الجرعة للأطفال من عمر شهر وحتى 6 شهور : يتم أخذ جرعة بمعدل 6 نقط مرتين في اليوم .

ينصح باتباع إرشادات الطبيب من حيث الجرعة ومدة العلاج وعدم مضاعفة الجرعة .

في حالة نسيان الجرعة يتم أخذها فور تذكرها .

الاثار الجانبية لنقط سي فيت

يعتبر دواء سي فيت هو مكمل غذائي يحتوي على فيتامين ج والذي يعزز من الجهاز المناعي للجسم ولا ينتج عنه ظهور أي أعراض جانبية إلا في حالات نادرة قد يصاحبه ظهور بعض الاثار السلبية على الجسم مثل :

ظهور أعراض حساسية مثل طفح جلدي وحكة واحمرار بالجلد والتهابات في الفم واللثة والملتحمة والتهابات جلدية .

قد يسبب المبالغة في تناول فيتامين ج تكون الحصوات في الكلى ولكن هذا العرض نادر وينتج عن سوء استخدام العقار .

موانع استخدام نقط سي فيت

لا يستخدم نقط C- Vit في حالة فرط الحساسية من مكونات العقار .

في حالة فرط الحساسية من مكونات العقار . يحفظ دواء سي فيت نقط بعيد عن الثلاجة حتى لايتعرض تغير في مكونات العقار تسبب افسادة .

يحفظ العقار بعيد عن متناول ايدي الاطفال .

احتياطات استخدام نقط سي فيت

ينصح بالتوقف عن التدخين حيث إنه يقلل من تأثير ومستوى فيتامين سي في الجسم .

تناول مكملات الغذائية تحتوى على فيتامين سي تساعد على إدرار البول ويخلص الجسم من السوائل الزائدة ولذلك ينصح بكثرة تناول السوائل أثناء فترة العلاج .

يجب استشارة الطبيب قبل تناول أقراص سي فيت أثناء فترة الحمل والرضاعة الطبيعية .

سعر نقط سي فيت

قطرة C- Vit بتركيز 100 مجم سعر العبوة 13.5 جنيه مصري .

يتم إنتاج نقط سي فيت بواسطة شركة يونيفارما .

موقع الاحلام غير مسئول عن تناول نقط سي فيت بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي .

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