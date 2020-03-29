منوعات

قطرة سي فيت مكمل غذائي C- Vit

29 مارس، 2020
0
قطرة سي فيت مكمل غذائي C- Vit

قطرة سي فيت مكمل غذائي C- Vit من خلال موقع الاحلام , قطرة سي فيت هي عبارة نقط تحتوى على فيتامين سي تستخدم للأطفال لعلاج نقص فيتامين ج في الجسم وعلاج حالات سوء التغذية ونقص عنصر فيتامين سي في الجسم كما تساعد في علاج الكثير من المشاكل الصحية الأخرى .

ما هو قطرة سي فيت

قطرة سي فيت هي عبارة عن مكمل غذائي يحتوي على فيتامين ج متوفر في شكل قطارة بلاستيك 15 مل في كل 1 مل يحتوي على 100 ملجم من فيتامين ج .

دواعي استخدام سي فيت نقط

  • يستخدم للأطفال حديثي الولادة لرفع كفاءة الجهاز المناعي .
  • يستخدم لتعويض الجسم ما ينقصه من فيتامين سي .
  • يساعد في علاج التهابات الجلدية والفم واللثة عن الاطفال الرضع .
  • يزيد من مناعة الجسم لمقاومة نزلات البرد والانفلونزا .
  • يستخدم للأطفال حديثي الولادة والرضع ويعانون من ضعف في الجهاز المناعي .

جرعة نقط سي فيت

  • ينصح باستخدام نقط C- Vit تحت إشراف الطبيب لتحديد الجرعة المناسبة للطفل .
  • الجرعة الاعتيادية للأطفال والرضع : يتم تناول جرعة بمعدل 3 نقط في اليوم وقد تصل الجرعة إلى 6 نقط على حسب الحالى الصحية .
  • الجرعة لعلاج حالات نزلات البرد : يتم أخذ جرعة بمعدل 3 – 6 نقط في اليوم .

الجرعة للأطفال من عمر شهر وحتى 6 شهور : يتم أخذ جرعة بمعدل 6 نقط مرتين في اليوم .

  • ينصح باتباع إرشادات الطبيب من حيث الجرعة ومدة العلاج وعدم مضاعفة الجرعة .
  • في حالة نسيان الجرعة يتم أخذها فور تذكرها .

الاثار الجانبية لنقط سي فيت

يعتبر دواء سي فيت هو مكمل غذائي يحتوي على فيتامين ج والذي يعزز من الجهاز المناعي للجسم ولا ينتج عنه ظهور أي أعراض جانبية إلا في حالات نادرة قد يصاحبه ظهور بعض الاثار السلبية على الجسم مثل :

  • ظهور أعراض حساسية مثل طفح جلدي وحكة واحمرار بالجلد والتهابات في الفم واللثة والملتحمة والتهابات جلدية .
  • قد يسبب المبالغة في تناول فيتامين ج تكون الحصوات في الكلى ولكن هذا العرض نادر وينتج عن سوء استخدام العقار .

موانع استخدام نقط سي فيت

  • لا يستخدم نقط C- Vit في حالة فرط الحساسية من مكونات العقار .
  • يحفظ دواء سي فيت نقط بعيد عن الثلاجة حتى لايتعرض تغير في مكونات العقار تسبب افسادة .
  • يحفظ العقار بعيد عن متناول ايدي الاطفال .

احتياطات استخدام نقط سي فيت

  • ينصح بالتوقف عن التدخين حيث إنه يقلل من تأثير ومستوى فيتامين سي في الجسم .
  • تناول مكملات الغذائية تحتوى على فيتامين سي تساعد على إدرار البول ويخلص الجسم من السوائل الزائدة ولذلك ينصح بكثرة تناول السوائل أثناء فترة العلاج .
  • يجب استشارة الطبيب قبل تناول أقراص سي فيت أثناء فترة الحمل والرضاعة الطبيعية .

سعر نقط سي فيت

  • قطرة C- Vit بتركيز 100 مجم سعر العبوة 13.5 جنيه مصري .

يتم إنتاج نقط سي فيت بواسطة شركة يونيفارما .

موقع الاحلام غير مسئول عن تناول نقط سي فيت بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي .

للاستفسار أو السؤال عن الادوية نستقبل تعليقاتكم أسفل المقال .

مواضيع قد تهمك

الوسوم
C- Vit Vit اثار سي فيت جرعة سي فيت رفع المناعة سعر سي فيت سي سي فيت غذائي فيت فيتامين ج فيتامين سي قطرة قطرة سي فيت مكمل مكمل غذائي نزلات البرد

إقرا أيضا

Photo of عروض ايكيا اليوم 28 مارس 2020 الموافق 4 شعبان 1441عروض رمضان

عروض ايكيا اليوم 28 مارس 2020 الموافق 4 شعبان 1441عروض رمضان

29 مارس، 2020
Photo of نشرة اقراص توتافيت Totavit

نشرة اقراص توتافيت Totavit

29 مارس، 2020
Photo of عروض الكترو السعودية اليوم 28 مارس 2020 الموافق 4 شعبان 1441 عروض رمضان

عروض الكترو السعودية اليوم 28 مارس 2020 الموافق 4 شعبان 1441 عروض رمضان

29 مارس، 2020
Photo of شراب توتافيت مكمل غذائي للاطفال Totavit

شراب توتافيت مكمل غذائي للاطفال Totavit

29 مارس، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق