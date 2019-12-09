ابابيل نت

قطر تدعم حزب الاصلاح لاستحداث معسكرا في تعز للسيطرة على باب المندب

9 ديسمبر، 2019
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قالت مصادر عسكرية، إن مليشيات الإصلاح شرعت في تأسيس معسكر جديد في منطقة بني خولان التابعة لمديرية جبل حبشي بمحافظة تعز بدعم من قطر.

وأوضحت المصادر لوكالة خبر، أن المعسكر سيضم أتباع القيادي الإخواني حمود المخلافي، والذين كانوا يقاتلون على الحدود اليمنية السعودية وعادوا إلى تعز استجابة لدعوته.

وحذرت المصادر من سعي الإصلاح بأوامر قطرية لتفجير الأوضاع في المناطق المحررة خدمة لأجندات قطرية إيرانية مفضوحة لحرف البوصلة عن قتال مليشيات الحوثي والحشد باتجاه الصف الوطني المناهض للمليشيات.

وأشارت المصادر إلى أنه عادة يسبق أي حملة إخوانية عسكرية عدوانية دعاية إعلامية من أبواق الجماعة وذبابها الإلكتروني للنيل من القوى والشخصيات الوطنية سعياً منها لشيطنتها والتمهيد للانقضاض عليها.

ودعت المصادر العسكرية التحالف إلى اتخاذ موقف جاد تجاه مليشيات الإصلاح وتوجيهها لاستكمال تحرير تعز، بدلاً عن الحشد واستحداث معسكرات للفتك بالمناطق المحررة، كما حدث في مدينة تعز القديمة ومنطقة البيرين.

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