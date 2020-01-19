قطع طريق خط تعز جبل صبر.. يعيق حركة السير

أفادت مصادر محلية من مدينة تعز بأن مسلحين محتجين قاموا صباح اليوم بقطع الطريق الرابط بين مدينة تعز وجبل صبر، ما أدى إلى توقف حركة السيارات تماما.

وكان مسلحون من أبناء “ثعبات” قد نصبوا قطاعا في الطريق العام احتجاجا على ما اسموه بطلجة (الرامسي) الذي يستغل اسم الاستخبارات العسكرية واللجنة الأمنية واللواء 22 ميكا للقيام بأعمال البلطجة حد وصف المصادر.

حيث قام المذكور ظهر أمس السبت وفي يوم عطلة رسمية بحسب شهود عيان بمحاولة اقتحام أحد المنازل في منطقة “القفعة” صبر “الموادم” دون وجه حق بدعاوى تنفيذ توجيهات بالقبض على شخص انتهت قضيته بصلح منذ مدة، وهو ما أثار حفيظة المواطنين في تلك المناطق.

وتشهد مدينة تعز العديد من التجاوزات بسبب غياب القيادة الأمنية الموحدة، حيث تكررت حالات القتل بسبب خلافات على أراضي وأسواق حتى داخل مستشفى الثورة.

ولم يفلح 4 محافظين تم تعيينهم منذ 2015 في تثبيت الحالة الأمنية وفرض السيطرة وتوحيد الجيش ما أدى إلى تفشي الفوضى بصورة مخيفة.