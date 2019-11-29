قفزة جديدة للدولار في السوق السوداء

السودان اليوم :

كشفت جولة لـ (الانتباهة أون لاين) عن قفزة جديدة في أسعار الدولار وبقية العملات الأجنبية. وجرى تداول الدولار بمبلغ (٨٣) جنيهاً للشراء و(82) جنيهاً للبيع. وقال متعاملون في سوق النقد الأجنبي أن اليورو تم تداوله بـ (٩١) جنيهاً للشراء مقابل (٩٠) جنيهاً للبيع. والإسترليني (١٠٢) جنيهاً للشراء و(١٠٠) جنيهاً للبيع، والجنيه المصري بـ (٥٥٠٠) للشراء و(٥٢٠٠) جنيهاً للبيع. والريال (٢٢.١٠٠) جنيهاً للشراء و(٢١.٩٠٠) جنيهاً للبيع. والدرهم الإماراتي (٢٢.٧٠٠) جنيهاً للشراء و(٢٢.٥٠٠) جنيهاً للبيع.