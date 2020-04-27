اخبار السودان اليوم

قفزة هائلة ومفاجئة في أسعار الدولار بالسوق الموازي في الخرطوم

27 أبريل، 2020
0
الدولار يوالي الإرتفاع بالسوق الموازي

السودان اليوم :

قفز الدولار قفزة هائلة ومفاجئة في سوق العملات الأجنبية يوم الأحد 26 أبريل 2020م، وحسب متعاملون في سوق النقد الأجنبي فإن الدولار قفز إلى (135) جنيهاً بدلا عن (111) جنيها في الأيام الماضية. بينما أصبح الريال السعودي (36) جنيها.
وقال أحد التجار خلال جولة لـ (الانتباهة أون لاين) بمنطقة السوق العربي، أن الدرهم الإماراتي وصل إلى (37) جنيها، اليورو (130) جنيها، الجنيه الاسترليني (145) جنيها، الدينار الكويتي (250) جنيه، الجنيه المصري (8) جنيهات، الريال القطري (36) جنيها.







Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أسعار الخرطوم الدولار الموازي بالسوق في قفزة هائلة ومفاجئة

إقرا أيضا

Photo of الوساطة: الاتفاق على نسبه 40% من الموارد لدارفور

الوساطة: الاتفاق على نسبه 40% من الموارد لدارفور

27 أبريل، 2020
Photo of مندوب السودان يدعو لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

مندوب السودان يدعو لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

27 أبريل، 2020
Photo of رئيس مجلس السيادة الانتقالي: ملف العلاقة مع إسرائيل تُرك لمجلس الوزراء

رئيس مجلس السيادة الانتقالي: ملف العلاقة مع إسرائيل تُرك لمجلس الوزراء

27 أبريل، 2020
Photo of التربية تستعد لاعادة المرحلة المتوسطة فى العام 2021

التربية تستعد لاعادة المرحلة المتوسطة فى العام 2021

27 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق